刑事局提出刑案數據說明。（警方提供）

刑事局提出刑案數據說明。（警方提供）

國民黨今天舉行記者會，提出刑案增長數據，痛批治安大崩壞，點名要求政府相關部會首長下台負責。刑事局13日晚間表示，該記者會以去年本土疫情爆發、三級警戒期間數據為基底，稱今年5至8月刑案發生數大幅增加，恐有誤導扭曲之虞；事實上是因去年疫情導致刑案發生數近年最低，以此算出年增率，數據解讀失真。

刑事局偵查科指出，2021年5至8月本土疫情大爆發，5月19日發布三級警戒，民眾外出活動頻率大幅降低，各類刑案發生數也隨之大幅減少，所以當年6、7月刑案發生數為近年最低點，因此若挑選特定單一月份或少數疫情發生月份的犯罪數據，相比於一般正常期間，顯然發生極端差異，致其數據解讀失真不周。

刑事局另分析表示，2019年1月至2022年8月每月刑案發生數趨勢，以長期數據觀察可發現，每月刑案發生數均無太大變化，除非特別情況，如年節、疫情爆發等情形，才有高峰或凹洞量。

刑事局說，事實上，2022年1至8月槍擊案件發生55件，較去年同期67件，已減少12件，減少17.91％，且對於突發槍擊個案的發生，警察機關多能迅速偵破，並揪出隱身背後的不法利益及幫派組織，警政署有能力與信心維護社會治安。

至於竊盜案件，若扣除2020、2021年這兩年疫情特殊期間，將民代所指的5至8月採取3年比較，可以發現今年5至8月，對比於2018年2019年無疫情期間3年的竊盜案件發生率約呈現相當的數據，並無特殊起伏，即可說明挑選比較的期間，若未考慮特殊時空背景的影響因素，對犯罪統計的評論將有失真誤導之虞。

警政署強調，治安維護是長期且持續性工作，感謝各界的監督與建議，但也呼籲，檢視統計數據時，須衡量當時疫情管制措施的特殊性與整體的社會情勢，才不至於發生扭曲數據，或是問題失焦的情形。