19歲日本女星柊宇咲（うさ），因和媽媽一起逛街被星探發掘，長相清純的她被選中成為女團成員，隨著女團解散，她跨足寫真界，雖然上圍不如許多寫真女星雄偉，不過水汪汪的電眼和嬌小纖細身材，還有年輕等優勢，讓她迅速博得粉絲好感。

柊宇咲2014年跟媽媽去原宿逛街時被星探發掘，隔年以11歲的年齡加入千禧少女出道，後期因團體解散，改加入女團monogatari，該團於2020年解散，柊宇咲在2021年成為團體「#babababambi」成員，同時開始接觸寫真界，從事更多元的工作。

照片中柊宇咲穿著紅色比基尼，雙手交叉的動作擠出深邃事業線，微彎上半身渾圓美胸讓網友一覽無遺，搭配她清純的臉蛋，被日媒譽為「想讓人壓倒的美少女感」，從社群平台上可以看到柊宇咲有不少性感照片，在戶外穿著泳裝大方露出蜜桃臀和逆天長腿等，不過都沒有色情的感覺，滿滿少女氣息讓粉絲更加喜歡。

柊宇咲曾透露當年被星探挖掘時對當偶像沒有興趣，反而想嘗試當模特兒，隨著深入接觸演藝圈，嘗試了各種演藝圈工作後，她才發現自己喜歡唱歌跳舞，開始接納偶像的日常，並關注敬仰的偶像與名人，以他們做為榜樣努力工作。

不僅受日本粉絲歡迎，在她的吃冰貼文下還能看見韓國粉絲留言：「太可愛了」、「柊宇咲吃的冰看起來很好吃」、「好想和柊宇咲一起吃冰」，還有懂吃的粉絲認出是台灣特色的剉冰「這是台灣剉冰吧？是不是很美味？」