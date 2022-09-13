日本有許多AV女優，表面光鮮亮麗，但私底下生活卻相當拮据，甚至到了要討錢的地步。就有男網友表示，自己收到了AV女優的私訊要求借錢，還給了銀行帳號，不知該如何是好，因此PO網求助，對此AV達人「一劍浣春秋」也給出解答，直言「算了吧」。

一劍浣春秋表示，在日前有男網友收到花宮亞夢傳來的私訊，希望可以借錢，還附上銀行帳號。一劍浣春秋說該男網友十分苦惱，不知道該不該幫這個忙，而自己前往該女優推特帳號一看，才發過文說希望有人捐款，不然自己就活不下去。

一劍浣春秋直言「算了吧」，要男網友打消借錢念頭。他指出，AV女優走到這一步已經是亂槍打鳥了，就算你不借他錢，也不會被記恨，但如果借過一次，以後可能就有第二次、第三次，雖然可以跟AV女優私聊很開心，但次數多了，保證快樂不起來。

為何AV女優會淪落至此？一劍浣春秋說，日本女優，包括退役的，很多金錢來源都是八大行業，而幹這行的大部分都把自己的私生活弄得很糟糕，有些揮霍無度欠下龐大債款，也有些跑去養小白臉，走到和影迷借錢通常代表錢坑已經很大一個，是不可能救得起來的。