鄭運鵬則扛著雷神索爾的槌子強調是責任的承擔。(蔡依珍攝)

「桃園隊」議員和參選人都出席相挺。(蔡依珍攝)

現場也送上氣球鋼彈給鄭運鵬，祝他有鋼鐵般的意志往前衝。(蔡依珍攝)

後援會授旗。(蔡依珍攝)

現場送上氣球白馬給鄭文燦，祝他一馬當先。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬首個後援會「青商後援會」13日晚間成立，12個青商會近千人相挺。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬首個後援會「青商後援會」13日晚間成立，12個青商會近千人相挺，鄭運鵬在旗海和凍蒜聲中進場，陪同的桃園市鄭文燦說，雖然是3打1，但我們還是要贏，青商會能打耐打，目前民調領先2％，相信1個月後會贏5％以上。

鄭文燦說，自己20幾歲開始參加青商會，一起吵架、一起爭取資源，青商會是人才搖籃，培養青年領袖，重視青商一定正確、挺青商也是市府的責任，讚鄭運鵬是人才，當過3屆立委，目前是黨團幹事長，相信會和青商站在同一陣線，給年輕一代更大的舞台，青年事務局的預算也會增加，也會跟青商合作推微型創業。

鄭文燦也說，雖然現在選戰是3個打1個，3打1也一定要贏，民進黨每2周做一次民調，目前鄭運鵬贏2％，青商會能打、耐打，相信1個月後會贏5％以上，「我們一定會贏！」

鄭運鵬則說，青商會是他第一個社會力量的後援會，自己參選比較倉促，1個月來競選團隊還在建置，青商會都在他前後協助開疆闢土、人數比競選團隊還多，他非常感謝。

鄭運鵬提到自己過去和鄭文燦攜手合作，解決很多問題，像是機場捷運試車5年不會通車，不但會逼逼叫還會火燒車，現在不只通車，機捷附設幼兒園都已經畢業3屆，等於已通車6年，強調機捷不通車，綠捷不會通過，也不會有第三條路網、鐵路地下化開工，讓桃園捷運路網正式啟動；航空城過去是土地炒作弊端，現在全區重新聽證，不願意者畫出、願意者留下，也順利推動，他相信桃園人口很快超越台北市，未來捷運環狀線四通八達，12個青商會所在地都會有捷運到達。

鄭運鵬也喊出「3個大搶攻」計畫，短期要大搶客，把台灣觀光客留下來，就算國境開放也要晚幾個月出門，促進在地旅遊消費，搶觀光客市場；中期則搶勞工市場，生產線沒有足夠勞動力，無法跟全世界競爭，透過安薪讚基礎再擴大，讓青年「做六領七」，把勞動力搶進來；長期則要大搶才，護國神山上游下游都在桃園，未來則要設立半導體學院和PCB學院落腳桃園，引進人才。

鄭運鵬也提到捷運三支箭，成立公益平價的市立兒童樂園、共老共享的養生樂活村、以及讓各行各業技巧都能發光發熱的自媒體培育中心。他強調支持運鵬就是支持青商，大家都是桃園隊的一份子。

活動也請來氣球創作，跟人同高的鋼彈氣球盔甲引領雙鄭進場，鄭運鵬笑言本來是自己要穿，但市長還是要正經點，最後鄭文燦高舉氣球盾牌、鄭運鵬則扛著雷神索爾的槌子，齊呼：「運轉桃園大進化！」現場也送上氣球鋼彈給鄭運鵬，祝他有鋼鐵般的意志往前衝，並送上氣球白馬給鄭文燦，祝他一馬當先。