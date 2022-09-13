民進黨台北市長候選人陳時中爭議不斷，今(13日)又被爆滷肉飯美食貼文盜圖風波。國民黨台北市議員徐巧芯在《大新聞大爆卦》節目指出，陳時中團隊盜圖的犯後態度更過分，竟扯「混用上傳」、「貼文時錯置」、「是誤用，不是盜用」、「參酌」，對照陳時中馬桶政見圖被二創時，不但報警還高喊提告網友，這雙重標準實在太過誇張離譜。

徐巧芯表示，去按這家餐廳的Google搜尋，這張照片會在很前面，這根本就是小編覺得沒有可以用的照片，看到這張照片好像拍得不錯，就把它放上去。這種做法會讓大家覺得陳時中團隊是不是有內鬼？因為是太低級的錯誤，任何一個競選團隊都會知道，不可以犯這樣的錯。

「我覺得更過分的，是他們的犯後態度。」徐巧芯說，真的小編犯了這樣的錯誤，就好好道歉，可是看到他們團隊還是在硬抝，盜圖就是盜圖，為什麼要去說是「混用上傳」、「貼文時錯置」？陳時中團隊發言人林楚茵還說「是誤用，不是盜用」，然後是小編「參酌」，也不是「誤用」。

徐巧芯指出，參酌？我們回頭想想，當時陳時中說網友「二創」，他們的團隊說：「違反智慧財產權，難道你要支持盜版（指電影《熔爐》）嗎？」以此為由跑去報警跟(揚言)提告網友，過沒幾天盜用別人的圖放在自己的臉書上，然後還說這只是「參酌」而已。

「你不覺得這個雙重標準太過誇張跟離譜嗎？」徐巧芯強調，現在大家開始找戰犯，而大家知道「那個人」的名聲是最響亮的，所以很多人說「不要再讓那個人負責了！那個人會把陳時中搞垮的」，包括去看民進黨議員的臉書，全部都在罵，因為他們覺得這樣下去，陳時中沒有了，陳時中要怎麼選？這要怎麼贏？

徐巧芯秀出手機上綠營側翼「柯粉的超譯天地」批說：「我知道這錯的緣由，真的要檢討到底是為什麼給那種搞不清楚狀況的人掌管發文，發文前不用再多一人審嗎？這文宣部到底有什麼問題？」問題不是在社群部，而是在文宣部，文宣部通訊錄第一個是誰？陳彥安，陳時中的兒子，那誰敢去跟他講說要他負責嘛！這就是政二代團隊的一個麻煩，所以最後替死鬼「那個人」又出現了，每一次的鍋都是他揹。