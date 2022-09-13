（22:42分更新）道瓊工業指數下跌827.99點，跌幅逾2.5%；那斯達克指數跌448點，跌幅3.65%。

（22:03更新）美股跌幅擴大，道瓊工業指數跌743點，跌幅2.3%；那斯達克指數同步走低，跌幅逾3.4%；標普500指數下跌2.6%；費城半導體指數跌3.9%。

台積電ADR下跌超過2%，股價來到80.4美元；聯電ADR跌逾2%。

美國8月通膨數據升勢轉強，預估聯準會（Fed）將持續大幅升息，10年期美債殖利率攀高至3.45%。美股周二（13日）3大指數開盤重挫，道瓊工業指數大跌逾500點，那斯達克指數重摔2.8%。

截至21點30分，道瓊工業指數下跌532.41點（或1.64%），暫報31848.93點；那斯達克指數下跌341.69點（或2.79%），暫報11924.72點；標普500指數下跌85.4點（或2.08%），暫報4025.01點；費城半導體指數下跌98.88點（或3.62%），暫報2632.21點。

5大科技巨頭同步受挫，蘋果跌2.7%，微軟、谷歌跌3%，亞馬遜跌4%，Meta重摔逾5%；經濟放緩隱憂壟罩下，銀行股齊走低，跌幅普遍超過2%；半導體類股跌一片，影響所及，艾司摩爾、超微跌超4%，輝達跌逾5%，台積電ADR、聯電ADR分別跌1.8%、1.9%。

美國勞工部周二公布數據顯示，8月消費者物價指數（CPI）年增8.3%，較前值8.5%有所回落，但高於市場預期的8.1%；扣除食品及能源的核心CPI年增6.3%，高於前值5.9%及市場預測的6.1%。