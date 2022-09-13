下半年的購物大檔陸續開跑，昇恆昌也率先推出周年慶優惠，今年不僅看準全球遊戲市場正熱，首推出玩線上遊戲即能周周免消費贏萬元大獎，更有免機票、護照，即能買到免稅商品，再享消費金額達指定門檻即享現金折抵，搭配聯名卡優惠，周年慶指定期間最高更可享23.3%回饋，珠寶、美妝保養品還推出驚喜價及免稅獨家限定商品，滿額贈也將送出米其林餐券及破萬元旅遊金。

今年昇恆昌周年慶就在10月12日前推出單日消費累滿1萬5000元加贈300元商品抵用券，檔期末五日的10月8日到12日消費滿額再加碼2%，免稅價加聯名卡及周年慶折扣，最高上看23.3%回饋之餘，指定類別商品也能跨類別累計消費金額，最低門檻只要滿3000即現抵300、回饋10%無上限。

昇恆昌在10月12日前推出單日全館消費滿5萬即贈紫外線殺菌盒，滿10萬更可獲得無線空氣清淨器，再加碼祭滿額贈旅遊系列贈品。（昇恆昌提供）

還有單日全館消費滿5萬贈紫外線殺菌盒、滿10萬送無線空氣清淨器，更特別規劃消費滿額贈價值2萬5千元的旅遊購物金，包括知名飯店的環島住宿券以及台北米其林餐廳MUME雙人餐券；另外特別獨家推出「暢遊星體驗 SLIDEY JEWEL」遊戲，30日前可透過遊戲加入新會員，即可獲得專屬好禮以及百元購物抵用券，會員挑戰每周高分榮譽榜前10名，即抽上萬元的購物金、精品名牌包、免稅獨家保養套組、3C家電。