大陸國家主席習近平明（14）日起將訪問哈薩克、烏茲別克，並出席上海合作組織峰會。今年適逢中國與哈、烏皆建交30週年，出訪前夕，習近平於兩國媒體發表長篇署名文章，在未來關係中，他雙雙提及要加強高層密切交往與政治互信。

習近平今（13）日在《哈薩克真理報》發文表示，30年來，中哈關係從睦鄰友好到戰略夥伴關係、再到永久全面戰略夥伴關係，樹立獨一無二的雙邊關係定位。雙方始終在涉及國家主權、安全、領土完整等核心問題上堅定相互支持。

他強調，高度政治互信是兩國關係行穩致遠的基石。中方願同哈方從戰略高度和長遠角度對雙邊關係進行頂層設計，保持高層密切交往，加強政府、立法機構、政黨、地方各層級交流合作，發揮總理定期會晤機制、中哈合作委員會及各分委會作用，繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互給予堅定支持，不斷夯實中哈關係政治基礎。

習近平同日發表在烏茲別克國家通訊社的文章則指出，30年來，中烏兩國始終相互尊重、睦鄰友好、同舟共濟、互利共贏，各領域合作取得實實在在的成果。

他表示，2016年以來，習近平與烏茲別克總統米爾濟約耶夫（Shavkat Mirziyoyev）保持密切交往，通過會晤、通話、互致信函等方式，建立起良好工作關係和深厚個人友誼。兩國建立全面戰略夥伴關係，在涉及彼此核心利益問題上相互支持，在推進各自發展戰略方面相互助力，在擴大改革開放方面互學互鑑，為地區發展不斷注入正能量。

習近平續指，中烏要加大相互支持，鞏固互信紐帶。雙方要從戰略高度和長遠角度擘畫新時代中烏關係藍圖，加強高層交往，增進政治互信，深化治國理政經驗交流，在涉及彼此核心利益問題上繼續相互支持。中方堅定支持烏方走符合本國國情的發展道路，反對任何勢力干涉烏茲別克內政。