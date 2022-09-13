號稱以「東海有事」與「台海有事」為假想場景的美日「東方之盾2022」聯合軍演日前結束後，參與演習的武器包括在俄烏戰爭中名氣乍響的M142海馬斯（HIMARS）高機動多管火箭炮，將繼續留在日本陸上自衛隊基地內。美國陸軍太平洋地區司令弗林（Charles Flynn）表示，這些武器不急於撤走，有些武器裝備要留在日本，直到下一次聯合演習。

《路透》報導說，弗林在訪問奄美大島上的日本陸上自衛隊基地時說，一些裝備留在這裡，「也是我們把軍力前置部署的一個機會」。奄美大島屬於琉球群島的一部分，2019年啟用的奄美基地是日本在其南西諸島上建造的一系列新基地中的一個，主要部署反艦及防空導彈系統。

Bilateral Anti-tank missle training at #OrientShield22 in Japan, Aug. 28, 2022. Orient Shield 22 is the largest U.S Army & Japan Ground Self-Defense Force bilateral field training exercise being executed in various locations throughout Japan. @INDOPACOM #USJapanAlliance #MDO #WA pic.twitter.com/g15ycK83Uc — U.S. Army Pacific (@USARPAC) August 28, 2022

陸媒《環球網》指出，日本陸上自衛隊從上個月底開始與美國陸軍在熊本縣舉行「東方之盾2022」聯合演習。日媒《產經新聞》表示，這次軍演是「針對解放軍近期在東海和台灣周邊地區軍事活動的加強」。而根據美方公佈的消息，美軍在「東方之盾」軍演期間動用了M142海馬斯高機動火箭炮系統。

《路透》表示，今年美日還有2次預定的聯合演習，這表示上述的裝備可能留在奄美大島至少幾個月，包括射程可達500公里的2座海馬斯多管火箭系統。

《環球網》說，最近海馬斯在俄烏戰爭中大出風頭，美國向烏克蘭提供了大量的海馬斯系統，烏克蘭聲稱利用海馬斯有效打擊了遠離前線的俄羅斯軍事基地和軍火庫等目標。現在美軍卻利用美日軍演，「順勢把海馬斯部署到了中國東海邊上，這不是挑釁又是什麼？」

《路透》認為，剛剛結束的「東方之盾2022」聯合軍演，「可能是被華盛頓利用來向東亞增加部署的一個方便和快捷的方式」，「即便可能只是臨時的」。

弗林在與日本陸上自衛隊幕僚長吉田圭秀舉行的新聞發佈會上強調了美日合作的重要性，聲稱美日軍事同盟的繼續存在將「有助於遏制一些國家的不良行為」。日本時事通信社稱，通過在防禦日本西南部島鏈關鍵基地展示團結，「顯然旨在遏制中國」，因為解放軍正在加強其在台海和中國東海的常態化演習。

吉田也在新聞發佈會上強調「中國威脅」，並稱對解放軍近期的行為「感到擔憂」。弗林也借用俄烏衝突的例子說，「外界在歐洲看到的是一場持久的戰事」，因此，保持庫存和可持續性「極度重要」。