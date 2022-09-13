新華社13日報導，應哈薩克共和國總統托卡耶夫邀請，中國國家主席習近平將國是訪問哈薩克。中國駐哈薩克大使張霄在陸媒聯訪時表示，今年是中哈建交30周年。30年來，兩國在政治、經濟、人文等各領域合作持續走深走實，惠及兩國人民。此訪充分體現中方對中哈關係高度重視，也反映出中哈永久全面戰略夥伴關係的高水準。

張霄談到中哈「一帶一路」合作，兩國經濟結構互補性強，建交以來，特別是「一帶一路」倡議提出後，兩國經貿合作深度廣度不斷拓展。1992年，兩國貿易額僅3.68億美元，2021年達到252.5億美元。2022年1至7月，中哈貿易額達176.7億美元，同比增長18.9％，全年有望創下歷史新高。兩國建立產能和投資對話機制，成立中哈產能合作專項基金，產能合作蓬勃發展，為哈能源、工業、交通運輸等領域發展提供有力支持。

他說，中哈已開通7對常年對開口岸、5條油氣跨境運輸管道、2條跨境鐵路幹線和1個國際邊境合作中心，連雲港中哈物流合作基地、「霍爾果斯-東大門」經濟特區無水港成為連接歐亞大陸兩端的橋梁和哈國走向大海出口。

2021年，中歐班列運送貨物價值749億美元，占中歐貿易總額的8％。2022年上半年，經新疆雙口岸進出境中歐班列6195列，創造新紀錄。新冠疫情背景下，中哈互聯互通的快速健康發展為穩定全球產業鏈、供應鏈作出重要貢獻。

「事實證明，『一帶一路』是中哈互惠互利的友誼之路、繁榮之路、成功之路。雙方應進一步加強戰略對接，積極探討中方參與『新哈薩克』建設、哈方參與中方構建『雙循環』新發展格局的具體途徑。」張霄說。

張霄說，除經貿合作外，中國在哈開設5家孔子學院，舉辦「漢語橋」「漢語夏令營」「中文歌曲大賽」等活動，在哈社會掀起「中文熱」。雙方不斷深化教育合作，拓展高等院校交流，廣泛開展職業培訓合作。兩國多家媒體在對方落地，中國影視、書籍、遊戲等在哈出版數量不斷上升。兩國同意推進互設文化中心，進一步提升人文合作水準。

張霄說，面對新冠疫情，中哈雙方在防疫物資、藥物、疫苗等領域積極合作。在多邊組織中，一貫保持密切協作，及時就重大問題協調立場，很好地維護雙方共同利益。中哈都是上海合作組織（上合組織）創始成員國，始終秉持互信、互利、平等、協商、尊重多樣文明、謀求共同發展的「上海精神」。