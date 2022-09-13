苗栗縣林姓男子患思覺失調症，2013年點燃汽油瓶攻擊路人犯殺人未遂罪入獄，去年又持鹽酸清潔劑噴灑2路人致眼球及小腿灼傷，連1名警察都遭噴眼受傷，一審法官認定他無刑事責任能力，依「暫行安置」新制，裁定入醫療機構6月。林男上訴，台中高分院今天仍裁定「暫行安置」6月，由台中高分檢執行，此為全國二審法院首件暫行安置處分。

林男曾在2013年曾因點燃汽油瓶攻擊路人而入監服刑時接受治療，出獄後即未再治療。去年底又持含鹽酸的浴廁清潔劑潑灑2名路人及1名前往處理員警的眼部及身體，造成3人眼部、身體灼傷，犯傷害、妨害公務罪，苗栗地院將他送醫療機構鑑定認定患有思覺失調多年。

法官認定，林男的精神狀況為不能辨識行為違法及欠缺辨識行為之能力，再犯及危害公共安全的可能性很高，應監護處分改善精神病症狀，減少危及社區安全，依今年2月新修正的《刑事訴訟法》「暫行安置」新制裁定無罪，令入相當處所監護5年，林男不服，提起上訴。

苗栗地院今天移審台中高分院，法官訊問後，認定林男犯嫌重大，且有事實認定可能有《刑法》規定行為時因精神障礙或其他心智缺陷，導致不能辨識行為違法或欠缺辨識行為能力者不罰，具危害公共安全之虞，有必要緊急安置，裁定「暫行安置」6月。

台中高分檢收受裁定，指派法警及警方協助，配置救護車沿途戒護移送精神醫療機構執行暫行安置的處分。