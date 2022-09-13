和另一半的家人打成一片是難能可貴的事，但如果到「坦承相見」的地步，可就真的太誇張！一名男網友表示，女友的妹妹疑似中秋節烤肉太累，不僅在沙發上睡著，甚至還把衣服脫個精光，讓目擊這幕的原PO嚇得目瞪口呆，懷疑事有蹊翹，卻又不曉得該如何和女友啟齒，只好發文和網友求助。

原PO在論壇「Dcard」發文表示，中秋連假期間他到女友家烤肉，因為兩人交往已久，原PO和對方的家庭成員並不陌生，其中有一名就讀國中的妹妹個性比較活潑，在烤肉時只穿了一件小可愛和真理褲，自在地到處跑來跑去。

原PO回憶，當烤肉活動進入尾聲時，女友和其他家庭成員都在各自房間內休息，由他負責收拾殘局，但唯獨這名國中的妹妹，可能因為太過疲憊，居然在客廳的沙發上倒頭就睡，甚至連褲子都脫了，呈現一個極其放鬆的姿態。

原PO起初並無多想，仍繼續收拾物品，多次在廚房和烤肉區來回，期間也會經過在客廳沙發上睡覺的女友妹妹，但某次他卻赫然發現，女友妹妹上半身的衣服竟突然失蹤，嚇得他趕緊幫蓋上一條小毛毯，更下意識地加快收拾的動作。

讓人難以置信的是，約莫過了10分鐘，他再次見到女友妹妹時，對方已經變得全身光溜溜，身上沒有任何一塊布料，就連原PO剛蓋上的毛毯都不翼而飛，嚇得他不知該如何是好，更不知道該如何向女友開口。原PO表示，女友的其他家人曾問過他：「妹妹有沒有誘惑過你？」雖然當下他滿頭問號，不過現在回想起來卻覺得事有蹊翹，因此希望眾網友能給予建議。

文章曝光後，吸引上千網友熱烈討論，紛紛留言，「這真的很像謎片情節」、「未成年欸～你麻卡拜託欸」、「我怎麼覺得是故意的，睡到脫胸罩有點厲害」、「現在的小孩非常早熟，這個絕對不是她單純！」另外，也有人認為，其實當下最好的解決方法，就是請原PO的女友出面處理，「跟她說妹妹現在的姿勢不太妙，看女友要把她叫醒還是抱回房間」，就算事情已過，更該找機會和女友坦承，讓她找機會開導妹妹，以免發生難以挽回的事情。