1處交通錐被網友發現放上字條寫「演藝人員停車位」疑似佔位，而字條下方還有文字寫「切勿私自移走，要不然你給我上去唱！」引發討論，網友笑說成名就靠這次了，「終於有上台機會了」、「我想上去唱」，就連立委高嘉瑜也現身留言說「好喔！我來」，藝人炎亞綸也說「好喜歡」。

該網友在臉書「爆廢公社公開版」分享1張照片，1處停車格擺放的交通錐上貼了字條寫「演藝人員停車位」，原以為是某單位給特定人士的專屬車位，但字條下方還有一段文字寫「切勿私自移走，要不然你給我上去唱」，意外引發討論，原PO拍下照片笑說「想當藝人上台唱歌的機會如此簡單」。

1處交通錐被網友發現放上字條寫「演藝人員停車位」，但下方還有文字「切勿私自移走，要不然你給我上去唱」，立委高嘉瑜現身留言說「好喔！我來」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

1處交通錐被網友發現放上字條寫「演藝人員停車位」，但下方還有文字「切勿私自移走，要不然你給我上去唱」，立委高嘉瑜現身留言說「好喔！我來」。（翻攝自臉書「爆廢公社公開版」）

其他網友留言「胖虎表示：機會來了」、「這在哪裡，我想上去唱」、「好啊！我苦無上台機會」、「原來這是我出道的機會」、「這麼好，還能上台開演唱會」、「都這樣要求了，我也只好這樣做了」、「太好了 能不能成名，就看這次了」、「我終於有唱歌的機會了」、「看來不用參加韓國練習生了，機會來的那麼突然」。

就連立委高嘉瑜也現身留言「好喔！我來」，爆料公社的小編回應「我陷入兩難，到底聽還是不聽（邊打字手邊抖）」，還說要不要找王世堅幫忙伴奏，其他網友留言「冷靜，先不要，有話好好說不要一言不合就開唱」、「姐，其實唱歌技巧可以練的，多去KTV把音感練起來，保證您票又多好幾倍」。