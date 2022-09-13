輔大醫學院大五生林佑叡帶頭，乘客輪流為司機進行急救，才讓司機撿回一命，但目前仍在加護病房中，尚未脫離險境。(圖／讀者提供)

一輛統聯客運11日晚間行經國道1號時，56歲江姓司機突然身體不適，將車停靠路肩後便昏迷不醒，所幸獲得2名輔仁大學學生機警CPR救命，其中一名救人的輔大同學在Dcard還原整個經過，更表示司機昏倒前一句話，讓全車都相當感動。

這位輔大學生PO文「統聯的司機很敬業，讓我們都很平安」，他表示自己是幸運補位而搭上這班車，上車時還跟司機有說有笑，未料上國道後，司機突然廣播說身體不舒服，要停靠路邊。

原PO表示，司機撐著相當不舒服的身體，努力將車停到路肩，還安撫乘客說「別擔心，等一下你們會換車」，說完之後就嘔吐昏迷，趴在駕駛座上沒有反應。

他上前查看後，發現已經有另一名乘客正在檢查司機狀況，但司機沒呼吸，已經進入休克狀態，當下他便指示旁邊女生趕快找到打開車門的按鈕，同時試圖聯絡公司，但卻找不到司機通訊用的藍芽耳機，情況相當危急。

見到車門打開，原PO趕緊與其他人合力將司機搬出車外，而剛剛檢查司機狀況的乘客，也下車來幫忙做CPR，自己與其他人則分頭連絡警方與公司，同時輪流做CPR。

原PO事後才知道，原來檢查司機狀況，並帶頭做CPR的，竟碰巧跟自己同樣都是輔大的學生，而自己也在輔大醫院工作過，遇過幾次急救。他也感謝司機，一直到進入昏迷狀態前，都還努力讓乘客平安。

當時幫司機檢查、急救的輔大醫學院大五生林佑叡也在底下留言「是我第一個幫司機CPR的，但沒有你們把車門打開，把人抬出去，後面的人也沒辦法幫忙急救」，大讚原PO的臨機應變能力。