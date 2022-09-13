蘋果iPhone 14推出後，引起不少換機討論，就有網友好奇買一支iPhone用4年，比起每年換一支萬元安卓新機，在預算相同的情況下，哪一個比較經濟實惠？貼文引發兩派網友爭論，一派認為iPhone真耐用，另一派則推安卓CP值較高。

一名網友日前在PTT八卦板發文表示，自己的朋友要買iPhone 14，理由是因為iPhone可以用4-6年，讓他好奇如果相同預算，改為每年換一支新的安卓手機是否更好用，「現在一台萬元安卓機，難道還輸4年前的iPhone 10嗎？」

貼文引起網友熱議，不少人分享iPhone使用經驗，「哀鳳6用很久，如果觸控沒接觸不良用更久」、「6s換過2次電池還在用」、「iPhone真的可以用很久，我第一支iphone SE已經6年了還超級順暢，只有換過一次原廠電池」、「我用了3年半的iphone XR，打算出15時換」、「XR三年半了，目前還沒有迫切換的必要」。

另一派使用者則認為安卓手機也可以用很久，「我的安卓已經用兩年半啦，不想換」、「我安卓的萬元內的入門款，三年還是好好的啊」、「安卓亂亂用比較爽」、「我一萬安卓都用四五年」、「反正我是都買安卓萬元機，兩年想換就換，都很順」、「要把電池錢算進去，1萬出頭的安卓機cp值好。」