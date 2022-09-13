最近許多大專院校準備開學，不過一名女大生表示，自己辦理入住後發現，學生系統給的宿舍床位，早已被一名外籍生住了3年，通知管理員後隨即被換了房間，沒想到新房間卻整間散發濃濃霉味，讓過敏的她只能跟朋友借住，怒轟「學校真的爛，宿舍也真的噁」。有網友從照片發現，發霉的宿舍應該就是文化大學的大雅館，對此，文化大學也出面回應。

女大生被換宿舍後發現房間全都發霉。（翻攝自Dcard）

原PO昨（12）日於Dcard發文表示，開學入住當天，學生系統安排她的房號是AXX，結果該位置早已被一名外籍生住了3年，讓她相當傻眼，「系統上那個位置是我的，為什麼離開的是我？」

就連天花板也留有發霉黑斑，可見該處多麼潮濕。（翻攝自Dcard）

之後原PO被安排到BXX入住，沒想到這才是惡夢，一進門就聞到撲鼻的霉味，房間牆壁、桌子都出現黑色霉斑，「我看都看不下去，根本不知道怎麼清…」，雖然過敏的原PO報修後要求換房，但卻已經沒有房間，「真的很絕望，難道我要在發霉房睡一學期嗎？」

對此，許多文化大學網友紛紛回應，「是學妹對吧～不用感到意外」、「山上很容易發霉啊」、「我想我們同間學校」、「看起來有點熟悉呢」、「長得好像大雅，那個書桌、那個梯子、那個旁邊的縫縫、那個起床會撞到頭的牆，根本就是大雅配置，這間發霉真的好嚴重，之前住10樓的時候，發霉的地方其實沒有很大塊」。

據《三立新聞網》報導，文化大學回應，接獲反映後已將發霉房間排定維修期程，安排其他床位給女大生，並請宿舍委員會幹部協助清查須維修的宿舍。文大強調，將以此檢討改善目前現行的宿舍排檢、維修、通報程序。

原PO今日則回應，沒想到自己只是抒發心情，結果被那麼多人看到甚至上了新聞，今天學校一有空房就通知她入住，且新房沒有發霉問題；原PO呼籲，住宿生若有發霉或物品損壞的情況請盡快回報，學校會盡速處理，床位被佔的問題校方也跟她解釋了，「謝謝大家的關注和關心！希望每個住宿生都能有好的住宿環境！」