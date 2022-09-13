國道3號南下277.7公里古坑段發生5車連環撞事故，起因於一輛車故障停放在內側車道，車主下車察看時遭撞飛。（警方提供）

國道3號南下277.7公里古坑段今（13日）晚上6點多發生5輛車追撞事故，造成一人死亡。國道第8公路警察大隊調查，死者39歲王男的車子因故障停在內側車道，他下車查看時遭後方車輛撞上，當場無呼吸心跳，頭部嚴重骨折，後方3部車又接連追撞。

國道第8公路警察大隊調查，王男的車輛疑因故障停靠在內側車道，當他下車查時看，後方61歲陳男開車未注意前方路況，撞上王男及其車，隨後3輛車又連續撞上已散落的車體及零件，4名駕駛都無酒駕。

國道8隊晚間18點41分通報雲林縣消防局，國三南下277km處發生5部車輛追撞車禍，現場有1名傷者在車外，派遣古坑分隊、嘉義縣消防局救護車前往搶救，39歲男子OHCA，其頭部有開放性骨折，送大林慈濟醫院，但仍不治。

國道第8大隊表示，未注意車前狀態是國道10大肇事因素第2位，去年因未注意車前狀態肇事共6301件，呼籲用路人，駕車務必要注意前方動態及自身精神狀況、勿疲勞駕駛，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。