留學英國的學霸網紅「徐恩(Hannah)」，有著甜美臉蛋與魔鬼身材，且氣質出眾，因此圈粉無數，IG擁有將近52萬人追蹤，她也曾受邀上《綜藝大熱門》、《我這麼可愛》、《國光幫幫忙》等綜藝節目，人氣火熱，徐恩經常透過社群分享好身材，近日她飛出國，在國外嘗試大膽透膚造型，讓網友都驚呆。

徐恩今（13日）在Instagram發文：「第一次來泰國玩，Pattaya 好美唷！沿路曼谷機場來都在下雨，傍晚太陽神有眷顧我一下」，照片中她站在海岸，身後是淡色的大海和淡藍色天空，風景非常漂亮，徐恩將一頭長髮夾起，肩上背著竹編的小包，很有海島風情，一件白紗泳裝凸顯她的好身材，露出大片胸口肌膚，類似馬甲的設計擠出深邃事業線，仔細一看會發現這件泳裝完全遮不住裡面的肉色，火辣身材若隱若現，加上逆天長腿和甜美笑容，讓網友看到噴鼻血。

許多網友激動留言：「這件好美喔」、「嗚嗚好想出國」、「好美，身材真好」、「泰美了」，有人提出疑問「這整件是透的吧」，徐恩親自回答「胸部部份有做膚色內襯唷」。

先前徐恩曾在台灣一家頗有特色的主題餐廳用餐，該餐廳地面鋪滿貝殼砂，還有藤椅、仙人掌和棉麻白布等元素，恍如置身於海灘，很有渡假的氛圍感，徐恩有備而來，為了融入造景特意選了一身白色比基尼和長裙，巧妙營造出渡假風。這次到真海島，徐恩又美又辣的造型獲得一票網友好評，她也立刻將大頭照換成這次旅行的照片，不難看出興奮心情。