樂天皇朝秋令蟹逅 季節新菜形象圖。（樂天皇朝提供）

樂天皇朝秋令蟹逅 季節新菜。（提樂天皇朝供）

入秋時分，揉合中華八大菜系特色的樂天皇朝推出「秋令蟹逅」季節新菜，即日起至11月30日霸氣登場。

樂天皇朝也依循時令推出了「秋令蟹逅」四道季節新菜，和一款獨家新口味的「避風塘炒蟹小籠包」共五道推薦佳餚；將全蟹入菜，整隻螃蟹先取出細嫩蟹肉後，再透過師傅巧手細緻處理，將蟹殼、蟹黃精煉熬製成蟹油，與蟹肉燴炒烹煮成蟹粉，為每道菜色加乘鮮美海味。

率先端呈上桌便是主打精緻工藝的樂天皇朝小籠包，期間限定推出「避風塘炒蟹小籠包」，強調正宗港式風情，嚴選新鮮蟹腿肉與薑片、蒜瓣拌炒，加入生抽和辣椒燒至香辣惹味後起鍋，豬肉內餡除了拌入蟹粉之外，更添加了蒜酥與豆豉增添鹹香滋味，再放入份量十足的蟹腿肉，包入以枸杞和紅麴桿製而成的雙色麵皮之中，一口咬下，融合海鮮鮮甜與蒜香滋味的湯汁流瀉，「避風塘炒蟹小籠包」每籠五顆，建議售價288元，即日起至10月7日止，凡點購八色小籠包乙籠，即可獲贈乙籠。

「蟹粉蝦仁」，將鮮活蝦仁與蟹粉燴炒，讓每隻蝦仁上都沾裹著蟹粉，海韻齊揚價528元，還有展現師傅細膩刀工的「蟹粉豆腐」，將滑嫩豆腐切成小方塊，增添豐富口感，又能讓蟹粉緊緊扒附，下飯首選價348元，除此之外，也為了鐘意獨佔美味的消費者，準備了「蟹粉炒飯」與「蟹粉芙蓉羹」，大火快炒出粒粒分明的炒飯，鋪上金黃色的蟹粉，色香味十足價368元；而以久熬高湯作為基底的「蟹粉芙蓉羹」，以獨享盅的方式呈現，品嚐清香淡雅的海韻，是入秋微涼的日子裡的暖心良伴。