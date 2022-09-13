民進黨台北市長候選人陳時中爭議連連，今(13日)又被爆出滷肉飯美食貼文盜圖風波。前立委郭正亮上「宅神」朱學恒戶外直播表示，陳時中團隊各行其是，權力分散，做影片、發哏圖也欠缺標準作業流程，原因出在不讓中央黨部的人進駐管理，本身也欠缺敏感度，跟社會脈動脫節所導致。

「徐巧芯還發現是文宣部貼的。」郭正亮表示，陳時中的兒子連貼個圖都不願意註明出處，通常選舉如果一直凸槌，一定是管理流程出了嚴重問題，然後你的競選團隊各行其是，不聽指揮，「甚至有沒有人在協調指揮，我都懷疑。」

郭正亮說，選舉還是要有像秘書長這樣的人，陳時中有嗎？然後又那麼重視網紅，一天到晚都在網路上噴，所以就很容易出錯。以前網路沒有戰得那麼頻繁，「比如我2014幫過柯P，一個影片要做，起碼腳本要先寫出來啊，要討論一下，毛片出來要看一下，最後才是影片出來。」

朱學恒說，以前還要選角，要audition（試鏡）。郭正亮指出，比方說誰適合演這個角色，還有要用哪些照片，馬英九的金溥聰也很有名，非常嚴格。朱學恒說，金溥聰以前是什麼都要管，管很細，但他很懂馬英九，就是不會出錯，所以陳時中團隊沒有很懂陳時中的人嗎？

郭正亮強調，「我認為吳思瑤是有這個能力，因為她是副總幹事，可是她沒有權力，那就是一堆人，一堆人有權力，等於大家都...我跟你講，權力一定要集中在幾個人身上，你才能管理團隊。」但陳時中團隊不接受中央黨部的人進去，政二代雖然跟中央有關，但都是幕僚，不是主管。

「他沒有叫人進來管。」郭正亮表示，包括個人的敏感性，包括拍廁所跟仙女宮，去現場可能看到什麼狀況，被舔耳還被熊抱，有沒有預期到？完全沒有人幫他做沙盤推演，那就是候選人自己的問題，沒有這個敏感性，要對社會的脈動有點感覺，「可是我認為他跟社會的脈動已經脫節了！」