台南市9日起舉辦的迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動，11日晚間因為梅花颱風的攪局，市府將Tsum Tsum氣球洩氣收起，今晚要再次充氣時，竟然在過程中發生氣球「炸開」情形，有民眾也將充氣過程錄下來，在氣球破掉的瞬間，也引起現場民眾一陣驚呼，頻頻喊著「我們錄到破掉的一刻」。

臉書粉絲專頁「得意的吃貨日記」直播1段影片，其影片內容是台南舉辦的迪士尼慶典「米奇與好朋友CHILL遊台南」活動，一堆在現場的民眾看著工作人員將15公尺高的Tsum Tsum氣球以吊車吊起，並開始充氣，拍攝的民眾還興奮直呼「很有壓迫感，現場看比較震撼」、「後面全部都是人，我們是搖滾區」，沒想話說完沒多久，「奇奇」的造型氣球充爆了，現場民眾一陣驚呼「洩氣了」，頻頻喊著「我們錄到破掉的一刻」，最後，15公尺高的造型氣球也漸漸消風「全部躺平」。

「米奇與好朋友」造型氣球充氣時爆開，引圍觀民眾一陣驚呼。（翻攝自臉書得意的吃貨日記）

台南觀旅局表示，許多熱情民眾觀賞充氣，廠商為了趕緊提早完成，好讓民眾可以拍照取景，疑似工作人員操作太快，15米高的TSUM TSUM，在氣球充氣過程中奇奇的部位不慎破裂，廠商將漏夜修補，要如期在14日讓與他們的朋友們可以看到可愛的TSUM TSUM。