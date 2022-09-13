詐騙集團竟利用網路銀行約定轉帳功能，將詐騙所得款項轉匯至境外，對於這種可惡行為，金管會在今日「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制啟動儀式暨金融防詐高階論壇」中，向金融業者說明防制詐騙五大精進措施。

一、在網路銀行約定轉帳方面，金管會已請銀行公會研議網路銀行約定轉帳之相關風險控管做法，並要求銀行對於民眾申辦網路銀行或開啟約定轉帳帳戶服務時，應確實落實主動關懷提問。

二、在防制人頭帳戶進行詐騙方面，金管會已要求各銀行應將銀行公會彙整銀行間具共通性之異常交易態樣納入內部預警指標及作業規範加強控管，並責成銀行公會定期滾動檢討前開共通性態樣，提升銀行辨識相關警示交易之有效性。

三、在強化虛擬帳號控管方面，鑒於近期第三方支付常有遭利用於詐騙之情形，金管會已請銀行公會邀請內政部警政署刑事警察局及高檢署共同研商建立第三方支付服務業者及其賣家以虛擬帳戶及信用卡進行交易時之異常交易態樣，以提供會員銀行參考。

四、在與執法機關合作方面，金管會除將督促金融機構配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」外，亦配合行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領」所定方案持續辦理相關防詐措施。

五、在加強反詐騙教育宣導方面，金管會將持續辦理「走入校園與社區辦理金融知識宣導活動」，並規劃製作以防制境外詐欺為主題之微電影，強化民眾對跨境網路交易平台之風險認識，防範民眾遭受金融詐騙或跨境投資損失。

今天的論壇亦邀請刑事警察局與銀行公會分享提高金融從業人員臨櫃關懷提問誘因，以及協助防堵詐騙的具體作為等，透過執法機關於偵辦金融犯罪案件上累積的豐富實務經驗與金融同業間之交流，讓金融機構從業人員更加瞭解目前金融詐騙犯罪的態樣，以及在防止金融詐騙過程中需要注意的問題。金管會將持續與相關部會合作，賡續執行防制金融犯罪的相關作為。

為加強詐騙防範，進一步強化銀行攔阻成效，金管會配合內政部警政署推動「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，要求銀行於客戶臨櫃辦理境外匯款時，透過檢核，發現屬於內政部警政署彙整之疑涉詐欺境外金融帳戶時，將加強關懷提問，提醒民眾避免受騙。

今天的論壇中並進行啟動儀式，金管會希望透過金融機構與執法機關的密切合作，建立金融聯防安全網，保護民眾財產安全，有效防堵疑涉境外詐欺之金流。會中並頒發感謝狀，感謝全體銀行積極協助打擊犯罪，由銀行公會代表受獎，同時亦表揚臨櫃關懷提問成效良好的5家金融機構及7位金融從業人員。