已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩12日已經運抵愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），膝下4名子女出席守夜儀式，分別站在四個角落、雙手合十哀悼10分鐘。其中，一身黑色西裝打扮、「回不去的王子」安德魯(Prince Andrew)雖低調，仍難逃民眾對他發洩的怨氣，早前傳出，他曾向女王要求恢復意義重大的彈兵衛隊上校頭銜。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《時代雜誌》（Time）報導，昨晚新任英王查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子4兄妹，穿著榮譽軍服護送女王靈柩，唯獨深陷性侵醜聞，去年1月遭拔除王室軍階和贊助的老三安德魯王子，只能以一身「便服」再度回到大眾面前；此前王室成員步行經過皇家大道，只見圍觀民眾高呼「天佑吾王」致意，卻有一名小夥子怒嗆「安德魯，你是個病態老人」，下秒便遭警方逮捕。

Prince Andrew is an alleged pedophile protected by the British state and the monarchy. He is literally above the law whilst allegedly committing the most disgusting crime on earth. This lad did nothing but exercise his rights to free speech and non-violent protest. pic.twitter.com/NO7dVo8TRK — Jake Hanrahan (@Jake_Hanrahan) September 12, 2022

安德魯被外界視為女王最愛的孩子，被拍到兩人牽著彼此的手參加菲利普親王的葬禮，然而，卻也是最令人頭疼的孩子。2019年，安德魯被爆出與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）聯手，三度性侵未成年的美國少女弗吉尼亞（Roberts），即便一再公開否認指控，最後仍遭拔除「殿下」頭銜。報導指出，關於他重返王室的意願，查爾斯國王可能會反對到底。

另據《每日電訊報》(The Daily Telegraph)報導，安德魯一直在嘗試說服女王拿回殿下身分，更要求恢復彈兵衛隊上校頭銜，消息人士指出，「後者是他夢寐以求的位置」，如此一來就能得到應有的認同和尊重。