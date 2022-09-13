已故英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）的靈柩12日已經運抵愛丁堡聖吉爾斯大教堂（St Giles Cathedral），膝下4名子女出席守夜儀式，分別站在四個角落、雙手合十哀悼10分鐘。其中，一身黑色西裝打扮、「回不去的王子」安德魯(Prince Andrew)雖低調，仍難逃民眾對他發洩的怨氣，早前傳出，他曾向女王要求恢復意義重大的彈兵衛隊上校頭銜。

綜合《每日郵報》(Daily Mail Online)、《時代雜誌》（Time）報導，昨晚新任英王查爾斯三世、安妮公主、安德魯王子及愛德華王子4兄妹，穿著榮譽軍服護送女王靈柩，唯獨深陷性侵醜聞，去年1月遭拔除王室軍階和贊助的老三安德魯王子，只能以一身「便服」再度回到大眾面前；此前王室成員步行經過皇家大道，只見圍觀民眾高呼「天佑吾王」致意，卻有一名小夥子怒嗆「安德魯，你是個病態老人」，下秒便遭警方逮捕。

安德魯被外界視為女王最愛的孩子，被拍到兩人牽著彼此的手參加菲利普親王的葬禮，然而，卻也是最令人頭疼的孩子。2019年，安德魯被爆出與淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）聯手，三度性侵未成年的美國少女弗吉尼亞（Roberts），即便一再公開否認指控，最後仍遭拔除「殿下」頭銜。報導指出，關於他重返王室的意願，查爾斯國王可能會反對到底。

另據《每日電訊報》(The Daily Telegraph)報導，安德魯一直在嘗試說服女王拿回殿下身分，更要求恢復彈兵衛隊上校頭銜，消息人士指出，「後者是他夢寐以求的位置」，如此一來就能得到應有的認同和尊重。

文章來源：Prince Andrew's Hope of Royal Rehabilitation May Have Died With Queen Elizabeth II
文章來源：Exclusive: Prince Andrew wants royal status ‘reinstated, recognised and respected’
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