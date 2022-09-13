無黨籍台北市長參選人黃珊珊今召開「智慧城市」政策記者會，並邀請美斯捷董事長、台北市政府市政顧問翟本喬站台，一同公開「虛擬競選總部」元宇宙，並拋出政見將以「智慧政府元宇宙」概念，成立虛擬市政府，市民可實名制加入平台，針對市政議題提案討論，不過如何處理老年族群的數位落差，黃珊珊僅表示，旁邊有人協助長輩就很願意學習。

翟本喬目前未加入黃珊珊競選團隊，僅以市政顧問角色出席力挺，黃珊珊競選團隊發言人李昀臻表示，將會持續爭取翟本喬的支持以及加入，另黃珊珊也透露，競選總部將於25日正式成立，當天會宣布競選總幹事，而翟本喬是長期的市政顧問，是政策請益的對象，也是非常重要的朋友。

黃珊珊首先公開元宇宙概念「黃珊珊虛擬競選總部」，市民可以用第一人稱視角自由移動來觀看各項關心的政見及市政願景藍圖，另設有一個「數位首都候選人專區」，台北市各區的候選人都可自行登錄其參選資料供選民參考。

黃珊珊接著細數柯市府8年來的智慧治理基礎，包括臺北智慧城市專案辦公室、台北通APP、全球智慧城市聯盟(PoC)等，強調這些過去的市政成績，都會為台北鋪下未來智慧城市的道路。其中智慧城市辦公室的專案雖推動284件計畫，僅1成落地實踐，對此翟本喬指出這已經是非常高的成功率了，創業的成功率不到1％。

黃也表示，台北市提供一個不怕失敗的環境，失敗是正常的，成功就賺到了，就像無人電動公車一樣，不試永遠賣不出去，這就是台北市偉大的地方。

而智慧城市政見最大亮點，即是黃珊珊喊出將成立「虛擬市政府」，透過「台北通2.0」進一步整合擴大卡證及市政服務，讓市民如同手握市政服務鑰匙。而透過虛擬市政府平台，實名制討論市政議題，再整合柯市府現有之數位決策平台如i-voting等，擴大公民參與，加強互動平台。

不過虛擬市政府也伴隨數位落差問題，黃珊珊表示，自己的媽媽93歲，每天都會line，也會上網看影片，因此若長輩發現便利性，是很願意學習的，加上旁邊有人協助，例如很多里長都在做數位教學，社區關懷據點也可以讓他們接觸，數位落差要透過很多環境的協助，能夠在社區裡落實，黃也強調是基礎建設問題，基礎建設完成了，就會消弭這個數位落差。

而實名制的政策討論平台，是否會有像數位中介法的言論審查問題，黃珊珊表示，就像檢舉要實名制一樣，負責任的言論是政府應該做的事情，且實名制僅是確定有其人，並不會查詢個資，所有詳細個資都存在各個政府單位，受到良好的保護。