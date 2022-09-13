全新的iPhone 14系列已經開放預購，本周五（16日）更將率先開放首波取貨，而全台最大Apple經銷商德誼數位就公布了今年的iPhone 14系列預約成績，因著新會員的服務推出，整體預約量較去年成長30%，當中最受歡迎的款式為全新的iPhone 14 Pro深紫色，預約量占5成，其中近60%的消費者選擇容量256GB，而iPhone 14、iPhone 14 Plus也同樣以新色紫色最受消費者青睞，預測此波換機潮將主要以iPhone 12系列以前機種的使用者為主。

德誼數位總經理黃麗容表示iPhone 14新機預約熱，新色深紫色最受消費者歡迎。（德誼數位提供）

而德誼數位也在今（13日）公布開賣當天的一系列優惠及服務，包括本周五（16日）iPhone新品開賣當天，祭出1元搶頭香的三創門市開賣排隊活動，買到新機的頭香民眾可用1元加購價值1萬3900元的最新Apple Watch Series 8 (45mm)，前50名完成購機者申辦指定方案同享遠傳門號優惠，或享幸運扭蛋禮人人有獎，最大獎為AirPods Pro(第1代)，還有價值3980元的三合一MagSafe無線充電座、頂級SPA按摩券、無線充電盤等多項好禮，三創生活會員再加贈500元禮券。

德誼數位祭本周五（16日）iPhone新品開賣當天，祭出1元搶頭香的三創門市開賣排隊活動，買到新機的頭香民眾可用1元加購價值1萬3900元的最新Apple Watch Series 8 (45mm)。（德誼數位提供）

另外自iPhone新品開賣日起至10月31日，推出iPhone 14多款優惠周邊套餐組合，最高現省1770元，加入德誼會員，首次註冊可領100元購物金，購買iPhone任一機款，免上網登錄再加碼抽2022元遠傳幣，於9月底前加入還可獲得遠傳friDay影音10天影劇暢看序號及OMIA學東西攝影課程免費體驗包，最高現賺超過2萬元，還有舊換新方案，持指定款iPhone回收折扣金額再加碼10%折抵，iPhone13 Pro Max 最高回收價2萬7000元。

德誼數位今年加碼與多位超人氣插畫家聞氫哥等及MAGEASY周邊品牌獨家合作手機殼於實體門市販賣。（德誼數位提供）

開賣當天全台德誼數位門市除了同步販售新機，還有購買iPhone、Apple Watch、iMac、iPad系列商品，綁定遠傳心生活並登錄序號，黑卡會員最高享800元遠傳幣，透過科技易即通24小時在線的完善服務，還能由在地的客服專家帶領會員一步步完成手機、平板、筆電及無線藍牙裝置的新舊機資料備份轉移、連線設定、應用操作。