香港小姐季軍出身的李綺虹(李綺紅)，以一張清純娃娃臉和水汪汪大眼出道，受到TVB力捧，在古天樂版《神鵰俠侶》飾演郭襄，甜美扮相讓人難以忘懷，更被封為「最美郭襄」，不過她2002年就因家族遺傳與工作壓力，罹患憂鬱症，逐漸淡出演藝圈，近日她在社群曬出素顏自拍近照，大方展現臉上雀斑及眼紋、頸紋，更笑稱是因為更年期，完全不在意秀出歲月的痕跡。

李綺虹在社群曬出素顏近照，只見她臉上有不少雀斑，還有些許泛紅、紅疹的問題，加上眼紋和頸紋明顯，讓朋友也忍不住問她是不是過敏，不過她認為是更年期引起的，勇於展現真實的一面，絲毫不在意逐漸老去的外貌給大眾看見。

李綺虹曬素顏真面目。(圖／取自李綺虹IG)

李綺虹當年受到TVB力捧。(圖／本報系資料照)

其實，李綺虹之前就被網友批評過老了，但她大方回應「很多評論都說我老啦！確實老啦！時間過得真好」，她也分析沒有工作找上門的原因，「一是年紀大了，可能沒有適合我的影視劇角色。二是我定居加拿大，製作方需要支付我的機票＋酒店費用。」坦言自己沒有退出演藝圈。

李綺虹因罹患憂鬱症，逐漸淡出演藝圈，2004年和外籍尪結婚後定居加拿大，育有一子，2012年與TVB的合約到期後，就離開老東家，轉而就讀護士相關課程，擔任精神科護士，希望幫助更多罹患精神疾病的孩子。