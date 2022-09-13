科技的苗栗！苗栗縣不只是木雕文化的工藝之鄉，也要發展科技潛力鋪墊大未來。苗栗縣長候選人徐定禎今(13日)在臉書發文表示，「科技新苗栗」要打造科技廊道，為此他特地拜訪竹科管理局請益，以持續提升苗栗科學園區產業為願景，喊出「擴大竹南科學園區及設置後龍科學園區」。

徐定禎表示，科技產業吸引人口和經濟資源，對苗栗發展產生正面影響，今天和行政院顧問鄭宏輝、尚用心ㄟ邱毓興議員候選人拜訪竹科管理局王永壯局長、胡世民副局長，前往竹科管理銅鑼園區服務處，請益擴大竹南科學園區及設置後龍科學園區，持續提升苗栗科學園區產業，打造「科技新苗栗」！

他指出，竹南科學園區鄰近竹科，具有人才與交通匯集的地理位置優勢，竹南科學園區發展相對成熟，未來要推動持續擴大園區規模，建立完善產業鏈，吸引廠商進駐增加苗栗工作機會。後龍園區則要妥善規劃園區用地，推動後龍科學園區建置計劃，串聯竹南、後龍、銅鑼打造苗栗科技廊道。

徐定禎強調，有產業才有就業機會，才能吸引人才回流苗栗。根據竹科2021年報，竹南科學園區就業人口13044人、產值達599.58億元，銅鑼科學園區就業人口2567人、產值136.66億元，產業以及通勤需求量大，並且帶來人口的大幅增長，對於在地就業、經濟發展有相當大的挹注。

他更指出，銅鑼科學園區開發面積佔351公頃，考量地勢與環境保育，產業用地只佔96公頃，進駐廠商達20家、投資金額2900億元，目前招商登記已滿，未來廠商陸續到位、園區產業生態更豐富完善，銅鑼科學園區產值將有機會上漲。

徐定禎認為，地方政府要與竹科管理局合作推動園區建設，舉凡消防、交通和民生議題都要攜手合作，共同提升整體區域發展，未來也會推動園區快捷巴士（shuttle bus），點對點園區直達高鐵站，交通易達性提供洽公和移動服務，增加廠商進駐園區吸引力。