李登輝基金會今晚在國家音樂廳舉行「台日友好：2022年李登輝紀念音樂會」，李前總統夫人曾文惠在家人與護理師的陪同下出席。李登輝女兒李安妮笑著說，「媽媽知道今天可以出門聽音樂會非常興奮，昨晚徹夜未眠，因為媽媽上一次到音樂廳欣賞音樂會，已經是N年的事情了」。

李登輝基金會董事長李安妮在音樂會手冊序言中提到，在當今印太的複雜局勢中，台灣與日本更應當彼此扶持，共同守護民主與自由的價値。當然，即便是在「台 日友好」最高峰的今日，也還是有面對「福島食品」、「釣魚台歸屬」、「經濟海域重疊」等議題。

她說，但這就像一對好朋友， 不管怎麼要好，偶爾也是會爭論與吵架的吧？重點是要能在認 知與接受彼此友好的態度與承諾上，眞誠面對問題，攜手走在 未來的道路上。

今晚音樂會由福爾摩沙合唱團擔綱演出，以「島嶼思念」、「山與山」、「你以為的台灣歌」等多個主題呈現台日文化的交融與互動，在歌聲中紀念李登輝前總統在台日關係上的貢獻。

李登輝基金會執行長鄭睦群表示，1972年的斷交雖是歷史事實，但50年以來，因著特殊的歷史羈絆與眾人的努力，如今台日關係愈加緊密，「台日友好」是事實而非口號。

他說，而這愈加緊密的背後，李前總統是絕對關係的人物，推動著兩國之間的互動與交流。

鄭睦群說，今曲目中，第一首〈花は咲く〉(花正在開)，獻給7月時遇刺往生的日本安倍晉三前首相，致意他在台日關係上的貢獻；第二首則是李前總統生前喜愛的〈千の風になって〉(千風之歌)，相信他現在正在天上守護著台灣；最後一首則是民歌時期的名曲〈美麗島〉，歌詞中有著「水牛」、「稻米」、「香蕉」等諸多代表台灣意象的元素，期盼大家更加認同與珍惜我們的寶島。

日本國駐台代表泉裕泰、文化部長李永得、立法院祕書長林志嘉、國安會祕書長顧立雄秘書長、台北市長候選人陳時中等人皆出席這場音樂會。此外李登輝基金會也邀請台北日僑學校的師生一同參與。