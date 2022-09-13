澎湃新聞13日報導，根據美國海軍學會新聞網（USNI）12日消息，隸屬美國太平洋艦隊第七艦隊，母港為日本橫須賀的「雷根」號航空母艦，已離開橫須賀港，正前往菲律賓海執行任務。有可能與「的黎波里」號兩棲攻擊艦舉行大規模聯合演習，「雷根」號有可能再度進入南海，與正在南海活動的日本、加拿大等國軍艦協同演習。

據日本共同社此前報導，8月19日美國海軍「雷根」號航母返回日本橫須賀母港。在8月初美國眾議院議長裴洛西訪問台灣期間，美國海軍「雷根」號航母主要活動在菲律賓海一帶，引發外界高度關注。

美國白宮國家安全會議發言人約翰．柯比曾在8月8日聲稱：「美軍將在未來幾周內通過台灣海峽」，同時也將在其他區域內開展「航行自由行動」，以此展示「對盟友和夥伴的支持」。柯比的發言中雖然沒有說美國將派遣「雷根」號航母穿越台灣海峽，但依然引發美是否會派遣航母通過台灣海峽的討論。

分析認為，「雷根」號航母接下來可能與「的黎波里」號兩棲攻擊艦在菲律賓海舉行大規模聯合演習，正在南海活動的日本、加拿大等國軍艦艇也可能加入演習。此外，「雷根」號航母有可能再度進入南海活動。