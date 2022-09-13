超模張梓琳2007年奪下第57屆世界小姐頭銜，成為華人史上第一位，當時以一張東方美人臉孔、身高182公分和體重57公斤等傲人條件，獲得全世界關注，當年才20出頭歲有多少富豪想追她，但她最後選擇嫁給一名高管；近年來張梓琳還是經常出席各種大型活動，日前她分享近況照，白嫩臉蛋和曼妙身材，難以想像她已經是位2寶媽，更看不出現年已38歲。

張梓琳當年成為世界小姐冠軍後，除了繼續當超模外，還跨足戲劇領域，拍了多部電影，她世界級美貌也傳出不少小故事，像是有不少女明星不敢和她合照，怕被狠狠輾壓，男明星不喜歡站在她旁邊則是因為張梓琳身高182公分，怕自己變得小一號。

現年38歲的張梓琳日前分享近況，絕美狀態驚豔眾人。(圖/ 摘自張梓琳微博)

而張梓琳成為民眾的女神後，身邊不乏豪門公子哥追求，不過，2013年她選擇和一名普通人結婚，她的先生是一名銀行高管，婚後育有兩個小孩，家庭生活幸福美滿令人稱羨；而2021年時張梓琳挺著6月孕肚登春晚表演，同框賭王媳婦和一票女模時，她美到發光的模樣更是驚艷眾人。

日前張梓琳在微博更新近況，曬出多張美照，一張看不出來已經38歲的臉蛋，膚色白皙透亮，笑起來更是青春洋溢；張梓琳穿著一套深V白色西裝，高䠷曼妙身形狀態極好，讓許多粉絲震撼，激動表示「果然是張梓琳啊，最美世界小姐」、「誰相信妳生過兩個小孩了」、「不管過多少年還是這麼閃閃動人」。