歐盟能源部長將於9月30日召開緊急會議，試圖批准新的措施以抑制高漲的天然氣與電力價格。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von Der Leyen）預計於14日公布各式提案，希望成員國協商後修正這些提議並將其批准成為法律。