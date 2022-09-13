網傳總統蔡英文日前在生日宴上，提及因參選桃園市長被民進黨開除黨籍的鄭寶清話題，與副總統賴清德一言不合，險些大打出手。總統府今(13日)表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實，總統府已蒐證並向警方報案偵辦。媒體人朱凱翔今下午在《大新聞大爆卦》節目中邊談此事邊笑場，覺得實在太荒謬，大酸「慈濟被戰了三天，蔡總統沒有隻字片語」，但對岸說書頻道編故事，總統府馬上澄清還報警，令他感到不可思議。

根據總統府提供的網傳影片內容，指稱蔡英文日前在生日宴上，原本一片和諧，但在談及鄭寶清話題的時候，與賴清德險些大打出手，幸好大批人及時拉住，蔡英文才未掛彩。該影片還表示，當初討論是否換下民進黨桃園市長參選人林智堅時，蔡、賴就已意見不合，賴清德力挺提名鄭寶清，賴陣營也支持，不料民進黨網軍就立即散播各種哏圖羞辱鄭寶清，讓過去就深受網軍困擾的賴清德深感失望，蔡英文卻說這是咎由自取，才讓賴清德一時衝動。

朱凱翔在臉書粉專「不演了新聞台」寫道：「【大會報告】關於媒體詢問網傳『蔡總統與賴副總統於生日宴大打出手』一事，總統府發言人張惇涵今（13）日表示，這是不折不扣的假訊息，內容極度荒誕不實。事實上，蔡總統沒有所謂的生日宴，更遑論謠言中造假情事。對於相關不實的圖文影音，總統府已蒐證並向警方報案偵辦，呼籲各界切勿以訛傳訛，也切勿轉傳錯假訊息。」

「慈濟被戰了三天，蔡總統沒有隻字片語。」朱凱翔諷刺表示，8小時前，一個對岸說書頻道說蔡英文與賴清德，在蔡的生日宴上因為網軍大打出手，蔡掛彩、賴退黨，總統府馬上澄清還報警。

網友表示，「版主不懂啦！蔡在意的事，跟你的檔次不同」、「只找想說的說，不想面對的就裝死」、「只要他們否認的，全部都是真實的，小智是這樣，焦糖也是！」、「是自己放消息，自己澄清的概念，是嗎」、「可見對DPP而言，自家的宮鬥劇比疫苗問題重要！」