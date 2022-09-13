南韓人氣女演員李多海（本名店卞多惠）出道後，以清新甜美外型獲得不少導演青睞，陸續拍了多部電視劇，更以《我的女孩My Girl》圈粉無數；近期她的前男友李易峰因為嫖娼一事重創形象，讓大眾重新關注李多海，近日她曬出在海邊戲水的影片，似乎不受前男友風波影響。

李多海昨日在小紅書發布一段影片，表示在夏威夷度假，身材很好的李多海換了多套泳裝，高衩泳褲露出修長美腿，她拿著潛水板跑向攝影師，纖細腰身和雪白肌膚讓網友一覽無遺，隔著螢幕都能感受到她的悠閒自在，李多海今年38歲，但狀態看起來彷彿二十幾歲，保養有術相當厲害。

有些網友在留言處調侃起她和前男友李易峰的關係：「終於知道你當初為什麼執意跟他分手了」、「分的好」、「估計姊姊早就知道了李易峰李勝利他們啥德行」、「她是白富美，情商學歷都很高，比李易峰喜歡的那些網紅有氣質高級多了，難怪李易峰之前那麼迷她，她很有魅力的」，也有人誇獎李多海「身材超級好，狀態超級棒，多多要每天開心啊」、「有錢有顏有身材，真的沒什麼其他可擔心的」。

李多海日前到夏威夷旅遊。（圖／截取自李多海小紅書）

據陸媒報導，李多海2012年拍攝電視劇《愛的蜜方》時認識男二李易峰，兩人迅速墜入愛河，當時女方是紅遍亞洲的大明星，男方則籍籍無名，為了追女方李易峰苦學韓語，有時間就跑到韓國探班，然而李多海因兩人經濟不對等向他提出分手，李易峰當時透露分手心情：「那時候我才真的感受到，什麼叫心碎，我一整天坐在沙發上，一動不動，不喝水，不吃飯。」甚至在節目上公然自曝「因為她，讓我跟這個國家有了不一樣的感情，但是分手那一刻，我覺得所有的事都沒關係了。」