民進黨台北市長候選人陳時中臉書的滷肉飯貼文盜用網友照片，有劉姓網友在臉書發起「反串文」假裝聲援陳，卻遭傳曾在國民黨副主席連勝文競選台北市長時為連輔選。曾任連勝文機要的國民黨文傳會副主委林鼎超，13日晚間在臉書駁斥，「自己盜圖，不要亂牽拖」。

林鼎超表示，經與過往同事追查約1小時，才確認有一位劉先生曾短暫加入連勝文競選台北市長時的團隊，但他真的不知道要怎麼樣為8年前短暫加入又離開的員工負責，這就像要求一個大學畢業生去幫國小時期的同學背書一樣荒謬。

對綠營擴大批評該劉姓網友「反串文」散布不實訊息，還企圖將該人導至曾為連勝文輔選，林鼎超說，綠營企圖拉個8年前曾短暫待過連辦的離職員工轉移焦點，只能證明陳時中從阻擋疫苗採購以來，就是一個只會卸責、逃避責任的政客。

民進黨台北市長參選人陳時中臉書滷肉飯貼文盜用網友照片，有劉姓網友在臉書發「反串」文假聲援陳，卻反遭傳曾為國民黨台北市長候選人連勝文輔選。但連前機要、國民黨文傳會副主委林鼎超晚間在臉書駁斥，「自己盜圖，不要亂牽拖」。（截自林鼎超臉書）

林鼎超批評，陳時中團隊盜圖、偷窺犯錯在先，不要再轉移焦點，現在應好好為市民端出牛肉，不要再做些譁眾取寵、到酒吧被熊抱舔耳、為選舉到萬華道歉哽咽、為欺騙年輕世代到廁所拍偷窺廣告的事，讓選舉回歸主軸，對台北市民負責。