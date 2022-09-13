孩子的教育如果一昧的打罵，很有可能會適得其反。大陸近日發生一起人倫悲劇，一名男童不從阿嬤管教，竟然氣得將阿嬤脖子死死勒住，導致她失去意識癱軟在地板上，而這整段過程在一旁的家人非但沒有阻止，還用手機完整地拍攝下來，期間更發出冷笑聲，讓人感到不寒而慄。

網路上流傳這段駭人的影片，畫面一開始阿嬤就不知原因地用巴掌狂打男童的頭部，不服氣的男童馬上舉起拳頭，用力地重擊阿嬤的腹部，緊接著更牢牢勒住她的脖子，導致阿嬤一時重心不穩，從床上摔倒在地，有超過一分鐘的時間男童都沒有鬆手，阿嬤疑似呼吸困難，不斷用拖鞋拍打男童，而影片拍攝者不僅沒察覺事情的嚴重性，還發出輕浮的笑聲。

阿嬤最後停止了掙扎，一動也不動，而男童仍不願鬆手，嘴裡不斷嚷嚷著：「每次都打我、說我不講理…」這時影片拍攝者才驚覺情況有異，趕緊和媽媽求助，但沒想到的是，媽媽竟是先拿藤條教訓男童，而現場更沒有人打電話叫救護車，彷彿阿嬤的生命輕如鴻毛。

根據陸媒報導，這起事件疑似發生在黑龍江肇東縣，但事件的詳細發生時間，以及阿嬤的存亡仍不得而知，這段影片被上傳後，快速地在網路上擴散，許多網友震驚留言，「太離譜」、「用暴力教小孩、小孩也用暴力回應…」、「大人進來為什麼沒有關心老人？」、「最可怕的是拍影片的人吧，居然還在笑」。

而這段影片也被分享到PTT八卦板，讓許多人看了都感到毛骨悚然，直說：「拍攝的人真的不救…」、「去救阿嬤搞不好還救活，為何只顧打小孩」、「都沒人叫救護車，媽媽還有時間打小孩」、「標準的會生不會教，唉」。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。★