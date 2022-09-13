連環爆！民進黨雲林縣長候選人劉建國近日被踢爆論文涉抄襲，成為新竹市前市長林智堅、基隆市長候選人蔡適應後，綠營又一政治人物爆出此類爭議。國民黨台北市前議員羅智強13日在臉書痛批，劉建國是史上第一位將論文封存的縣市長候選人，還一路封存到2024年7月，比願意將論文公開的林智堅都尚且不如。

羅智強13日在臉書發文寫道：劉建國，怕什麼？強戰隊的楊植斗、陳芳盈召開記者會，要求劉建國交代論文爭議，替雲林鄉親爭口氣。劉建國大概是史上第一位將論文封存的縣市長候選人，無論是電子檔或紙本都無法借閱，一路封存到2024年7月。

羅指出，依《學位授予法》的規定，除非論文內容涉及機密或專利，不然就應提供給公眾閱覽。劉建國以「古坑綠色隧道」為題，到底涉及什麼國家機密？劉建國用特權封存論文，完全不合規定。而劉建國在論文口試後10天，指導教授就在研討會上發表論文，摘要內容有95%相似，並由教授掛名第一作者，劉建國僅列第二作者，究竟論文是誰寫的？有沒有抄襲問題？難道這是劉建國封存論文的原因？

羅智強表示，楊植斗丶陳芳盈也感慨，雲林人和桃園人一樣，關心候選人的誠信問題，連林智堅都敢公開論文全文，劉建國到底在怕什麼？從公開論文這件事來看，劉建國連林智堅都不如，林智堅起碼還公開論文，劉建國卻連論文都不敢公開，呼籲劉建國公開論文，向雲林人交代清楚，不要再躲了。

關於論文問題，劉建國日前回應，他的指導教授已經很清楚對外說明過，現在還在打論文議題，顯然對手可能沒什麼招，還在用這樣的事情模糊焦點，是對學術、他的指導教授非常不尊重，這種行為大可不必。

羅智強另在留言區寫道：「再怎麼高明的騙子，可能騙所有的人於一時，也可能騙某些人於一世，但不可能永遠欺騙所有的人。～林肯」