旅遊訂票網站Hopper在12日表示，民眾對新冠疫情的恐懼消退而恢復旅行，在需求強勁而航班數量有限之下，將帶動機票價格走高，讓年底假期旺季的票價將是五年來最貴。

美國今年感恩節在11月24日，每年在感恩節前一天，和12月24日耶誕節前幾天，都是旅遊尖峰期而推高票價。專家建議旅遊計劃要有彈性，避免在交通高峰期出遊。若非要在感恩節或耶誕節期間旅行，就得準備支付昂貴的機票。

據Hopper資料，美國感恩節期間國內航班來回機票均價350美元，國際航班機票均價795美元，均較疫前2019年同期上漲22％。耶誕節國內均價463美元，較2019年同期貴近三分之一，國際均價1,300美元貴26％。

噴射飛機燃料費高漲，加上航班量變少，和過去二年因疫情而被壓抑的旅遊需求湧現等因素讓票價大漲。Hopper經濟師伯格（Hayley Berg）預測今年底假期票價是過去五年來同期最高。

旅遊網Cranky Flier創辦人史奈德（Brett Snyder）警告，今年底假期旺季期間，就算是尖峰期外的任何一天都很難找到便宜機票。因為航空公司會依據其賣出機票數量來加強管控航班的調度。

他說航空業改進管控航班能力，要在耶誕節期間以最少航班達成最大載客率。所以就算有較便宜機票，票價也不會便宜太多。

航空公司的飛機和機組人員不足，加上訓練不夠充份，令夏季許多航班中斷或取消導致航空交通混亂。但這些問題仍未解決，將限制業者載客量。由於無法擴大航班量來滿足需求，即使旅遊高峰期已過，票價仍居高不下。

伯格建議計劃年底假期出遊的民眾提早訂票，最晚別超過10月中。一旦看到票價不錯，就算覺得那只屬合理價位而不算便宜，也最好趕快訂購。