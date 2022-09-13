112年度國防整體預算達到5863億元，較111年度增加13.9％，預算數及增幅雙創新高。在此次編列預算中，包含因應中共解放軍頻頻擾台，其中「海空戰力提升計畫」列有無人機項目，甚至特別提到「不對稱作戰」。對此，前立委沈富雄就直言「台灣要做『東方美少年』，讓中國大陸不敢動手」，引發討論。

沈富雄13日在網路節目《少康戰情室》中認為：「戰力戰備再夠，預算再多，也是不對稱，反正都是不對稱，那不對稱怎麼打呢？」沈富雄直言應該「止戰於境外」，不是「決戰於境外」，「我們應該想辦法讓中國大陸，連起心動念要打你，都不敢動這念頭，或腦筋想了，心裡頭不敢動，心裡頭動了，手不敢動，要達到這種境界」。

沈富雄強調，我們台灣要做「東方美少年」，東方美少年就是「大家都稱讚、大家都羨慕、大家都妄想、大家都想把我搶去他們家，但是沒人可以動手，誰動手誰倒楣」；沈富雄也提及，「我們台灣若是可以漸漸趨近於那個境界，就可以變成大家都愛、大家都羨慕，好像大家都羨慕公主，但沒有一個人娶得到，我覺得這是一個境界，不妨想想看」。