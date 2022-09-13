中秋連假期間曾經吸引超過17萬人次參觀的「米奇與好朋友CHILL遊台南」巨型氣球。（觀旅局提供／洪榮志台南傳真）

中秋連假期間曾經吸引超過17萬人次參觀的「米奇與好朋友CHILL遊台南」巨型氣球，11日晚間因梅花颱風來襲暫時收起，原本預定明天灌氣後，再與民眾相見。不料，今晚廠商提前充氣時，卻在過程中不慎破裂，引發現場圍觀民眾一陣驚呼。對此，市府觀旅局表示，廠商將漏夜修復，力拚明天如期與大家見面。

據了解，今晚工作人員以吊車逐步將高達15公尺的Tsum Tsum吊起，剛開始還很順利，眼看充氣即將完成時，右上角的「奇奇」突然炸裂，氣球也逐漸消氣躺平，讓現場圍觀民眾及工作人員全都傻眼。

觀旅局指出，「米奇與好朋友CHILL遊台南」巨型氣球於今晚充氣時，由於廠商為提早完成，好讓現場民眾可以拍照取景，疑似操作太快，導致巨型氣球在充氣過程中不慎破裂。

不過，觀旅局說，廠商已決定漏夜修補，力拚如期於14日讓遊客可以看到水上巨型氣球。至於陸地上的米奇光球森林氣球，也已於今晚7點恢復展示，整體活動將展到10月30日。