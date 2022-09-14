儘管汽油價格大跌，但8月美國消費者物價指數（CPI）仍分別月增0.1％與年增8.3％，高於市場預期，顯示通膨依然居高不下，聯準會（Fed）不僅下周例會將再升息3碼，激進升息策略可能會延續到2023年。

反應市場預期Fed將持續大幅升息，美債殖利率周二全面跳升，2年期公債殖利率升破3.70％，大漲13個基點，10年期公債殖利率也勁升9個基點，來到3.46％。美股跳空大跌，道瓊工業指數重挫近600點或1.8％，標普5百與那斯達克分別大跌2.2％與逾3％。

8月CPI數據公布後，市場篤定Fed下周例會至少將升息3碼，原本還有升息2碼的一點可能，但如今轉為甚至有1成的機率會一口氣升4碼。

根據勞工部統計局的資料，8月CPI較前一個月微升0.1％，較去年同期則大漲8.3％，雖低於7月的年增8.5％，但高於市場預期的月跌0.1％與年增8％。

扣除波動劇烈的能源與食品項目後的核心CPI較7月揚升0.6％，較去年同期則勁揚6.3％，市場預估值分別為月增0.3％與年增6％。

上個月能源價格大跌5％，其中汽油價格更是重挫10.6％。

但其他項目則均持續上揚，食品指數揚升0.8％，占CPI權重約三分之一的居住價格則是跳升0.7％，較去年同期更大漲6.2％。

此外，醫療照護服務費用也分別月增0.8％與年增5.6％，新車價格單月也大漲0.8％，倒是中古車價格微跌0.1％。

LPL Financial首席股票策略師柯洛斯比（Quincy Krosby）表示，「決策官員正緊盯推升通膨的成因為何，顯然是來自於食品、運輸與租金，其中租金通膨最頑強。」

8月CPI報告對勞工而言則捎來利多，儘管經通膨調整的實質薪資較去年同期下跌2.8％，但較7月則是上揚0.2％。

美國經濟繼2021年創下1984年以來最強成長率後，今年成長急凍，其中壓制成長的最大原因就是通膨，今年上半年已連續兩季負成長，根據亞特蘭大聯準銀行的推估，第三季經濟雖會反彈，但季增年率估計僅1.3％。