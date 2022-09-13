民進黨台北市長候選人陳時中臉書12日晚間分享競選團隊到萬華吃滷肉飯的照片，其中兩張涉盜圖，使用部落客文章照片。對此，國民黨立委賴士葆13日痛批，騙子的組成就是騙子，連平民形象都要騙！
賴士葆表示，陳時中連滷肉飯的圖片都要盜用其他人的，雖然推了一個小編出來道歉，但代表的是，原來去吃個滷肉飯都要先安排好劇本和場景，這樣形象就平民？騙子的組成就是騙子，連平民形象都要騙。
民進黨台北市長候選人陳時中臉書12日晚間分享競選團隊到萬華吃滷肉飯的照片，其中兩張涉盜圖，使用部落客文章照片。對此，國民黨立委賴士葆13日痛批，騙子的組成就是騙子，連平民形象都要騙！
賴士葆表示，陳時中連滷肉飯的圖片都要盜用其他人的，雖然推了一個小編出來道歉，但代表的是，原來去吃個滷肉飯都要先安排好劇本和場景，這樣形象就平民？騙子的組成就是騙子，連平民形象都要騙。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。