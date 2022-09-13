民進黨台北市長候選人陳時中臉書12日晚間分享競選團隊到萬華吃滷肉飯的照片，其中兩張涉盜圖，使用部落客文章照片。對此，國民黨立委賴士葆13日痛批，騙子的組成就是騙子，連平民形象都要騙！

賴士葆表示，陳時中連滷肉飯的圖片都要盜用其他人的，雖然推了一個小編出來道歉，但代表的是，原來去吃個滷肉飯都要先安排好劇本和場景，這樣形象就平民？騙子的組成就是騙子，連平民形象都要騙。