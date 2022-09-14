英國政府13日公布數據顯示，5到7月的失業率降到1974年最低、薪資成長則呈現加速。分析師認為，隨著就業市場依然緊俏、將進一步加劇英國通膨壓力，英國央行在本月22日例會恐將再度調高升息兩碼。

英國國家統計局公布，到7月截止的3個月期間，英國失業率降至3.6%，低於前3個月的3.8％。原本經濟學家預期失業率將升高3.9％。

此外企業雇主為了留住人才相繼調高薪資，也使得薪資成長呈現加速。到7月止的3個月每周薪資不計紅利，平均年增5.2％，高出先前3個月的4.7％。

雖然就業市場持續吃緊，不過也有跡象顯示勞工需求已開始降溫，6月到8月的職務空缺為126.6萬個，比前一季減少3.4萬個，創下兩年來最大季減幅。

英國市場研究機構Kantar同一天也發布報告指出，如果英國家庭不改變目前的消費習慣，一年購物支出平均將增加571英鎊到4,610英鎊，這將帶動英國雜貨通膨將攀升到12.4％。英國政府先前公布7月消費者物價指數（CPI）年增10.1％。

凱投宏觀英國資深經濟學家葛格莉（Ruth Gregory）認為失業率再度下滑、薪資成長加快，將迫使英國央行本月可能再度調高利率兩碼。

她說由於就業市場仍舊緊繃，凱投宏觀依然維持先前看法，就是英國央行到年底會將利率升高到3％或更高。

野村證券分析師也表示，從這份就業數據可看出英國失業率繼續下探、新增就業人數增加、職務空缺數目仍處高檔，加上薪資持續增長，都指向就業市場依然緊繃。該證券預測到年底該央行應該還有兩次升息，每次升幅為兩碼，至於明年第一季會有兩次1碼升息，這將推升英國利率達到3.75％的頂點。