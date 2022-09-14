由合庫出面籌組出任管理銀行的星宇航空38.2億聯貸案，在13日由合庫董座雷仲達與星宇航空董座張國煒雙雙出面完成簽約，對此合庫指出，本案募集資金用以購置空中巴士A350-900型廣體客機，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達152%，最終以38.2億元完成募集。

合庫銀行在董座雷仲達帶領下，2021年度聯貸市場排名帳簿管理行及共同主辦行均名列前三，展現佳績。對於空中巴士A350-900型廣體客機，合庫說明，該客機適用於中長程航點，70%機體以碳纖維複合材料、鋁合金和鈦合金等先進材料打造，可大幅降低機體重量並提高飛航安全，且採用最先進空氣動力設計以降低飛行阻力，至少可減少25%的燃油使用量及碳排放量，大幅提升營運效率並兼顧環保。

張國煒本著對航空的熱愛及深耕產業的決心，於2018年5月設立星宇航空，成立之初即以大型航空公司的願景及規模進行各式軟硬體的建置，並以飛安零失誤為目標，秉持嚴謹縝密的態度展開每一趟飛行，更以超越旅客的期望為服務宗旨，搭配高品質的軟、硬體，提供精品級的服務體驗，他對於航空業及星宇投入的熱誠與專業，也是獲得銀行團支持該聯貸案的主因。

雖然星宇航空開航之際碰到疫情，但銀行團觀察，星宇仍持續建置訓練設施並加強員工訓練，也因禍得福搶下許多黃金時間帶，且隨著各國航點陸續解封，在觀光及商務旅客回流需求帶動下，營運已漸入佳境，同時張國煒大手筆為星宇增資，在銀行團看來，可說是大股東永續經營誠意的具體實踐，也更願意參貸。

合庫也指出，未來星宇航空將利用空中巴士新世代機種的性能及酬載能力，主力經營洲際轉運網絡，強化經臺灣中轉服務，爭取國際轉機旅客市場，將大量國際旅客帶入臺灣。

除了多角化涉足各類型聯貸案，合庫也指出，為支持「臺灣2050淨零排放路徑」的能源轉型與產業轉型政策，以綠色金融協助達成2050淨零排放目標，合庫銀行積極推動綠能產業發展，陸續統籌主辦包括太陽能發電、離岸風電、漁電共生等聯貸案，並配合能源產業趨勢，以多元的金融服務協助企業永續發展，同時亦透過企金放款量能，將ESG落實在銀行授信業務上，藉此鼓勵企業積極實踐永續經營目標。