英國靈媒戴維斯（Deborah Davies）早前曾大膽預言，新國王查爾斯三世（King Charles III）上任恐不超過3個月。爾後又傳出一名命中女王逝世時間的網友，2個月前竟也大膽公布查爾斯的駕崩日期。

根據英國小報《每日星報》(Daily Star)報導，推特用戶史密斯（Logan Smith）早在7月時，曾在平台發布王室成員離世時間的相關貼文，明確寫下女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）將於2022年9月8日離開，現在來看竟是精準命中。此外，內容還提及第一位繼承成員查爾斯三世將於2026年3月28日逝世，他還特別強調這是「更新版本」；如今貼文再度被挖出，引發大批網友討論，本人也隨即將帳號設為不公開，不過已被截圖瘋傳。

@LoganSmith526 account under surveillance for the prediction of Queen Elizabeth’s Death pic.twitter.com/d3SfkIhMoJ — Optimistic_Panda (@Opt_Panda) September 9, 2022

女王於台灣時間9日凌晨與世長辭，享耆壽96歲，消息傳出震撼全球，也讓英國人民悲痛欲絕。不少人認為此舉對王室相當不敬，直呼「RIP史密斯，我知道英國人準備追殺他了…」、「別這樣，我們正哀悼女王。」、「沒有人可以做到，除了上帝…」

新英王查爾斯三世（King Charles III）剛上任便馬不停蹄趕行程，稍早已抵達北愛爾蘭的希爾斯堡（Hillsborough Castle），接受北愛議會弔唁。