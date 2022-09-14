市場持續引頸企盼台灣開放國境，美銀證券卻在此時大潑冷水，基於運價將下滑、客運復甦緩慢、評價偏貴三大因素，初次將長榮航（2618）、華航（2610）納入研究範圍，雙雙給予「劣於大盤」投資評等，推測合理股價僅22.2元與15.3元。

觀察當前的法人態度，對航空雙雄前景早已陷入多空爭辯，以長榮航為例，中信投顧與金控旗下投顧維持看多，但凱基與群益投顧保守看待營運動能，賦予「中立」投資評等；華航方面，凱基投顧同樣持保守意見，與金控旗下投顧分庭抗禮。換句話說，多頭寄望台灣開放國境，然保守派似乎認為這些期待已經反映在股價反彈中，反而示警疫情過後貨運獲利貢獻恐下滑。

美銀證券指出，隨新冠肺炎疫情對運輸的影響性解除，使得供需狀況出現變化，逐步回歸過往常態，預計空運運費未來二年將會降低50％，華航與長榮航的空運事業比重偏高，還擴張了貨運機隊，於貨運下行周期時容易受到衝擊，加上缺乏國內市場挹注，來自廉價航空競爭有增無減，且沒有燃油避險，在總體經濟逆風環境中更顯脆弱。

針對客運部分，美銀認為，隨著台灣更接近重新開放高峰（peak reopening），情緒面的激勵效果將變得十分短暫；另一方面，由於貨運將恢復成原本盈虧平衡的業務，因此，就算客運復甦也不能挽救貨運下行周期。