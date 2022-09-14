貨櫃航運供過於求，運價下修壓力大，台驊投控（2636）董事長顏益財今13日表示，美西線運價已跌破3,500美元，逼近3,000美元轉折點，許多承受高租金、高油價壓力的小型船舶將陸續退出市場，但明年運力供過於求的情形恐較今年嚴重。

隨通膨壓力升溫，貨源減少卻運力增加，顏益財援引資料，預估今年貨櫃海運需求成長0.5～0.9％，但船舶運力供給增加約4％，主要是新船投入，加上很多老舊船舶因為現在運費仍高，還是有利可圖繼續跑。

但到了明年，預估貨櫃海運需求成長2.6％～2.9％，但船舶運力供給可能增加7.1％～8.1％，供過於求的情況將更嚴峻。不過，明年環保新規上路，不排除老舊船舶提早拆解、部分船舶退出歐美線，減緩艙位供給過剩的壓力。

但他示警，過去兩年很多船公司賺進超額利潤大量造船，新造船陸續會在2024、2025年下水，屆時航運業供大於求的壓力更大。