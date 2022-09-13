小提琴家黃俊文表示，練琴是一件需要極大耐心的事情，每一個音、還有音和音之間，都需要慢慢琢磨和體會。（李欣恬攝）

享譽國際的小提琴家黃俊文，今晚在台北國家音樂廳的排練室舉辦大師班，有四位學員參與，黃俊文除了一一給予學員音樂和演奏建議，同時也分享練琴心法，最重要的關鍵，仍是要慢慢練，練琴之外也練心。

黃俊文的教學，嚴謹中不失幽默，例如拉長音時，他告訴學員，「心中要想著一顆愛心。」藉此拉出漂亮的音色，遇上小音符的節奏時，他要學員默想「哈密瓜」字詞兩次，分散注意力，讓手部動作可以不受干擾地準確順暢完成。

黃俊文表示，練琴是一件需要極大耐心的事情，「每一個音、還有音與音之間，都需要先以緩慢的速度琢磨和練習；因為慢練，讓耳朵有機會真正辨識什麼是好的聲音，一旦找到那漂亮的聲音，就能持續讓自己被漂亮的聲音圍繞，保持下去。」

席間也有觀眾詢問，練琴時肩膀往往容易抬高和緊縮，應該如何注意？對此，黃俊文剖析，有時候是年紀小的演奏者，有時琴身甚至比身體大，身體會不自覺地想要縮起來，這時身旁如果有老師或家長，可以時時提醒，演奏者自己也要時時覺察，是不是有不自覺抬起來的動作，慢慢校準姿勢。

此外，關於琴弓的弓根和弓尖區域使用，一直是弦樂器演奏者的基本訓練和挑戰，黃俊文表示，這是大家最害怕使用的區域，「但是使用得宜，會出現漂亮的聲音，多了那一瞬間，真的有差，所以不要害怕使用弓根和弓尖，而且弓根因為在下區域，會有一個自然而然的重心，能讓音色大不同。」