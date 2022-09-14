雙載機車騎士耍小聰明騎在禁行機車道，下秒慘追撞BMW休旅車。

結局不讓人失望！有名騎士行經新北市三重環河上台北橋路段時，一開始整路都正常，汽、機車分別守秩序的行駛在自己的專用道上，不料，當進入彎道時，左側禁行機車的道路，竟然殺出1輛雙載機車，時速飛快的向前衝，不到2秒時間，一陣煞車聲搭配碰撞聲，該雙載機車狠狠的追撞BMW休旅車車尾，機車的部分零件也噴飛，所幸無造成人員受傷，有網友也估計修車費約8至12萬元。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段43秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於新北市三重環河上台北橋路段，影片一開始，可以見到多輛機車與汽車守秩序的分別進入橋上專用道，此時，影片秀出「受害者(BMW休旅車)出現」白色字體。

正當前方行車狀況一路正常，要進入彎道時，左側的禁行機車道竟衝出1輛雙載機車，此時畫面又秀出「今天的我們無極限」白色字體，然而，不到2秒時間，急煞聲搭配撞車聲「碰」的一聲，雙載機車狠狠的撞上前方BMW休旅車才停下，機車的車頭也噴出白色零件，也驚嚇到一旁要經過的機車騎士。

影片一出，網友紛紛留言表示「真是一個暖心的故事」、「不知道為什麼，我重播看了好幾次」、「短短不到一分鐘的影片居然這麼療癒」、「我看了幾次，今天心情又好了許多」、「年輕人有了人生的目標了」、「清脆的聲音，帶來了各種熱鬧」、「機車撞BMW看到這種影片很舒壓，結局不讓人失望就好了」、「預估維修費用約8-12萬左右」。