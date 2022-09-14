8月2日至3日，美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，在全球大掀旋風。她抵達當晚，台北松山機場擠滿了等著拍照的人潮；網路上，也聚集來自中國、美國，甚至是歐洲的網民，用各自立場解讀這場事件，一度把「台灣」推上全球Twitter熱搜榜第一名！就連《BBC》《紐約時報》等各家權威外媒，也紛紛推出解讀台灣系列報導。

畢竟，自1997年金瑞契訪台後，裴洛西是近25年來，美國在任官員訪台的最高層級人士。因此，她訪台的這兩天，極可能是台灣近期在全球能見度最高的時刻。

裴洛西訪台效應延燒，台灣未來「回不去」了

但，以這樣的姿態登上國際舞台，會有什麼樣的後續效應？

依目前的情勢看來，在裴洛西訪台後，對台灣的未來，已投下「回不去」的震撼彈。光從她走後的兩個線索，就能窺出威脅潛伏。

線索1〉企業積極加保戰爭險，仍被拒

「台灣的戰爭險，今年早就漲了，裴洛西事件後，溢價還更高！」資深國際金融專家、藍濤亞洲總裁黃齊元表示。

中共在裴洛西離開後，立即針對台灣周邊六處海空域展開軍演，宣示「封鎖台灣」能耐，甚至組織實彈射擊。帶來的效應，是讓台灣的戰爭險漲翻，買進的，是在台有布局的外資。

當總統蔡英文接見裴洛西那一刻起，讓中共有了長期擴大軍演的藉口。（圖/ 遠見提供）

什麼是「戰爭險」？這種小眾保險，是企業考量業務往來的國家地區，涉入地緣政治衝突可能帶來的損失，事先評估納保。小如遭遇貿易制裁、大到企業私有資產被他國政府占據，都可納入核保條件。通常只有戰火頻仍的地區，才會讓企業積極加保。

然而，裴洛西事件發生後，根據《華爾街日報》報導，已傳出有一家國際性銀行，想為台灣一處離岸風場加保，開出6000萬美元條件仍被拒，因為保險業者認為，台灣目前的危險程度，形同「已著火的房子」，這樣的金額恐賠不夠。

台灣有多危險？不是國人生活照常、馬照跑舞照跳，就能釋懷的。從戰爭險的價格，就能看出在台外資的憂慮。

線索2〉農產、食品禁運，中秋訂單蒸發

早在裴洛西訪台行前夕，中國政府就緊急點名百餘種台灣食品、糕點、農漁產品禁止出口當地，也讓這些業者措手不及。

像中秋，是吃文旦的好季節，據農糧署統計，每年台灣出產七萬噸文旦，約有近5000噸銷往中國，是外銷的最大市場。台南麻豆身為國內文旦最大產區，許多農民辛苦了一整年，正盼著在9月迎來大筆進帳，誰知一夕竟被禁。

麻豆農會總幹事孫慈敏無奈表示，中國私下已運作了一陣子，表示當地人沒興趣吃，暫停文旦訂單。只是裴洛西事件這個時間點太敏感，快速引發許多小農恐慌，心理戰大於實質。

「我一直跟農友說，從現在開始，危機意識要建立起來！年輕的小農正在想新策略，不過，合作社類型農友，短期內要脫離中國市場，還是難。」孫慈敏特別強調。

另一個中秋不好過的，是糕餅業者，每年就靠這一次月餅節慶商品，賺進不少人民幣。如今卻在過節前遇上禁令，對岸早就預約好的訂單瞬間消失，讓許多業者錯愕又無奈。

一些業者認為，文旦與月餅，對台灣出口整體影響有限，對中共來說卻是精準打擊，因為這些是只限於華人傳統上會吃的節慶商品，政府要輔導分散市場不容易，正好可以迫使業者看出政府的弱點。

加深中國民眾反美，對台敵意更重

只是，根據2022《遠見》國際政經情勢調查顯示，雖有超過六成民眾擔憂戰爭，卻有高達26％的民眾沒有為了可能出現的戰爭，做出任何因應準備。顯然台灣人並非都無感，只是缺乏危機應變力。

像是一位外省第二代林媽媽（化名）表示，她確實擔心台海情勢，但目前只考慮把將上大學的兒子送出國唸書，也許過幾年狀況又變好，再讓他回來。總覺得沒到最後關頭。

然而，事情沒有表面上看起來這麼簡單。許多隱而未現的危機，是台灣民眾並未察覺到的。

例如，中共此次為何如此震怒？

任職國防院政戰研究所、主攻中共外交研究的龔祥生指出，裴洛西身為眾議院院長，在中共的架構中，這樣的層級類似人大委員長，是第三號人物。

這次出訪，除了沒到北京只來台灣，讓中國感受角色「被降等」的踩紅線動作外，她和拜登總統都屬於民主黨，拜登卻無法約束她來訪問，以中共角度來看，這是最無法接受的地方。中國民眾更無法認同，大多認為美國全面反中的態勢愈演愈烈。

「但，這反而給習近平政府一個機會之窗，」國防院政戰所專研中共黨政的梁書瑗分析。

她指出，其實，習近平的領導風格，著重在宣揚危機中找轉機，而就過往發展來看，中國共產黨也是很有韌性的政黨。

裴洛西事件，正好讓他發現民意可用，可以統合內部分歧、產業與民間，在經濟與內政最辛苦的此刻，一起突圍。

此外，中美對立在川普時代就開始，習政府早已有備案，只是需要化為行動，「他會宣揚中國被各國圍堵的現實，號召各界適應在圍堵下的生存，抓緊每個危機來練習，」梁書瑗說。

但不幸的是，對台灣的懲罰，在內部民意壓力下，也所在難免。

中國對台灣的回擊，到底會在何時全面展現？國防院政戰所研究團隊的梁書瑗與洪銘德，異口同聲地表示，以現階段實力，中國要攻打台灣仍有困難。要說今年真的太早，頂多就是威嚇戰術。

（圖/ 遠見提供）

五年內，台灣會是下一個烏克蘭？

不過，五年內，也就是中共領導人習近平最終任期間，中國若從軍事到經濟威脅全面升級，做好統一的準備，卻是可能的。

為何這麼快？另一原因，也與近期事件，加速中國決心與美國對立有關。

中國方面，看著美方拉台灣選邊站，只會將弱化台灣的各方面實力，當成打擊親美勢力的一部分。因此，台灣在未來五年內，勢將遭遇中國來自產業、軍事與經貿的威脅戰。

（圖/ 遠見提供）

新威脅1〉綠能、電動車，中國新產業壓縮台商空間

首先，當台灣人紛紛認為，中國經濟被歐美抵制下愈加艱難，卻不知當地已積極撐出新產業。

梁書瑗指出，像原來在美國掛牌的中資，近年來紛紛回香港或中國上市。背後是中國政府正用政治力扶植經濟，力撐這些中資企業，來回應歐美的圍堵。

例如，今年剛成立滿三週年的上海科創板，板上當紅新股，就有被美國列為黑名單的太陽能業者晶科能源，背後自然多是政府資金。然而，晶科的業務不只限於中國，更已成功打入擁護綠能的歐洲市場，並非毫無實力。

第二個更成功的扶植例子，是全球認定為下一個明星產業：電動車。中國的比亞迪，雖然近期傳出被美國股神巴菲特減持股票，然而，今年上半年，新能源車銷量超越特斯拉，躍升全球新能源車銷售冠軍，這也是讓中國政府與產業振奮的消息。

黃齊元補充，中國的優勢是，不只有電動車產業，也有電動車大市場。其他國家，可能看在市場份上與中國妥協，回頭牽制美國的特斯拉。

然而，對促進中國發展這類新產業無益處的台商，未來在當地更會被壓縮生存空間。

今年上半年，中國的比亞迪新能源車銷量超越特斯拉，躍升全球新能源車銷售冠軍。（圖/ 遠見提供）

新威脅2〉軍演常態化，加碼資訊戰

另外，在軍事方面也有對策。洪銘德認為，中共藉著這次裴洛西事件，以及未來更多美國國會成員出訪台灣當成懲罰藉口，順勢讓軍演常態化，已是長期態勢；同時，還會延伸加碼資訊戰，例如，駭入政府網站、商家看板等，放出蔡英文投降的假消息，都可能發生。

新威脅3〉貿易禁令擴大，逼台商選邊站

最後，中國也會繼續善用貿易制裁，更加壓縮台灣生存空間。

中華經濟研究院區域發展研究中心主任劉大年指出，這次裴洛西訪台，跟上次金瑞契來時的情勢已大不相同。1995年台海危機時，台灣當時整體對中國出口是兩成多；到了去年，台灣對中出口占比已超過四成，是最大國。因此，中國這些年對台商可用的籌碼，已經多太多了。

當然，中國會先選擇對自己影響小的作法。近期，食品業者被禁止出口，就是看在食品業影響小，對台恐嚇意味濃。未來幾年，預期貿易禁令、台商選邊站，都會全面擴大。

新威脅4〉中美半導體之爭下，中小企生路被阻

然而，台灣民眾仰賴的美國，能幫多少忙？

「許多人都說，要找中國外的新市場，沒那麼容易，」劉大年說，例如台灣民眾最想仰賴的美國，出口比例也從1995年的兩成多，銳減到剩14％。要補這個洞，光靠台美這些無實質關稅優惠的雙邊經貿談判，真的夠嗎？台灣代表要有更整全的談判戰法才行。

（圖/ 遠見提供）

另外，這場中美半導體之爭，台灣早已被兩邊夾擊。裴洛西來訪，是帶著晶片法案而來。但是晶片法案內，已明載限制獲取補貼的企業，不得在中國投資28奈米以下製程的條件，勢必將影響台積電在中國的發展。

一名熟悉中國的金融業人士指出，這兩年，協助不少台商處理對岸資產離開，例如高度敏感的資安業。但他發現，許多中小企離開不易，未來堪憂，「就算中國不敢懲罰晶片業者，這樣下去，台灣的產業發展是更朝半導體傾斜，其他專業人才生路少，很不健康！」他擔憂。

或許，以兩岸不對等的經濟力來看，還是政府在和平的狀態下爭取對中談判，為台商在中國留下生存空間較佳。

當中共將召開決定習近平連任的二十大全會，美國則有期中選舉與通膨問題，之前外媒所言「地表最危險地方」的台灣，夾在兩大國之間，承受的風險早已更加升級！

遠見．天下文化事業群創辦人高希均也認為，小國如台灣，領導者的重要責任就是：要與周邊大國和平相處，選擇對自己國家最有利的道路。

因此，台灣人從現在開始，最重要的任務就是善用智慧看清現實，做好一切因應措施。

唯有如此，地表最危險的台灣，才能夠淬鍊出止戰之方！

本文作者：林士蕙

（本文摘自《遠見雜誌9月號435期》）