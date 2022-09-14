一頁一頁的漫畫，是許多人的青春回憶，但自2014年起，台灣本土卻掀起一陣與過往截然不同的「條漫」旋風。究竟，條漫如何創造新商機？本土創作者又如何在其中嶄露頭角？

炎炎夏日，旅人若碰巧來到北投公園，興許會發現原本寂靜的夜空，映照著五彩繽紛的光芒，這是2022年首度舉辦的「北投女巫魔法節」現場盛況。

但北投小鎮有女巫的傳說，已經超過百年歷史，為何此刻成為「造節」話題？這就必須從一部2019年開始連載、膾炙人口的網路「條漫」談起。

「我希望這個IP可以發展得更大，有更多類型的改編，所以有時候看到人家在網路上討論我的作品都會很開心，有一種慢慢進入流行文化的感覺，」《北投女巫》漫畫創作者簡士頡笑著說道。

究竟什麼是條漫？其為符合手機介面的長條型漫畫，讀者只要滑動手指，就能從上而下、流暢地閱讀，與傳統書本形式的漫畫書，一頁多格、Z字形的閱讀動線，大不相同。

漫畫平台LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮表示，2014年平台剛進入台灣時，許多創作者對條漫感到陌生，而拒絕合作，「一段時間之後，很多傳奇作品都是以條漫形式呈現，讀者更喜歡條漫，結果現在80％都變成全職條慢創作者。」

LINE WEBTOON台灣事業部總經理崔準榮認為，台灣作品特色在於擅於描述角色心裡的微妙變化。(圖／遠見提供)

閱讀習慣改變〉長條式創作，跳脫頁漫限制

大眾對漫畫的想像，大多是紙本單行本或連載週刊，但隨著個人電腦普及，漫畫的載體逐漸從紙本書頁，轉移到液晶螢幕，近年又進一步轉移為智慧型手機。

載體變化讓內容樣貌也發生變化，從一格一格的頁漫，轉變成一條往下的條漫。

「條漫有很多優勢，因為它是直線畫起來，如果跳下來的畫面很長的話，就可以一直往下拉，還可以搭配一些影音效果，」《宅男打籃球》的創作者洪元建說。

恐怖漫畫《黑盒子》便以短篇故事的形式連載，每篇故事主角皆不固定。

作者廖軒毅（Pony）指出，條漫加上短篇的設定，給了他發揮的空間，「我會利用條漫的優勢，適當把某些分鏡拉長，因為條漫很適合放很長的圖，閱讀起來也不會有頁漫的限制，可以去呈現一些比較有震撼性的圖。」

漫畫經濟圈質變〉兩家平台競逐，養出新讀者

不僅內容型態改變，漫畫經濟圈也有了質變。

以往讀者會向出版社購買紙本漫畫，或向出租店租借。但自從漫畫上網，讀者再也不必為了內容付費，搜尋喜歡的漫畫類型，便有無數內容任君採擷，幾乎擊潰了既有的漫畫經濟圈。

據財政部統計，台灣漫畫出租店數量，2000年估計高達4000家，2019年卻只剩490家，經濟模式進入盤整，新型態的網路條漫平台順勢興起。

網路條漫平台以App形式誕生，即便部分內容收費，仍吸引大量用戶下載，關鍵原因便在於「成功的介面優化」「原創條漫內容」。

觀察台灣條漫市場現況，2014年7月進軍台灣的LINE WEBTOON，550萬的下載次數獨占鰲頭，台灣原創條漫為其特色，現有約140部在地作品，2018年開始採用部分收費模式。

創作者除固定稿費外，更能與平台分潤「搶先看」及「追漫券」兩種收費獲利。

去年6月剛於台灣落地、主打精緻使用介面的KAKAO WEBTOON，目前則以60萬下載次數的表現位居第二，「我們接下來對商業模式的微調，主要會是如何讓用戶零負擔地閱讀更多的作品數，」 Kakao Entertainment Taiwan執行長吳明修說。

拓展商業模式〉發展IP，置入廣告、影視化

近年來，條漫平台拓展商業模式，擴大經濟規模，包括置入廣告、異業合作、影視化、國際化。

LINE WEBTOON行銷總監王嘉綺指出，「我們置入合作的產業很多元，有手遊、韓國觀光機構、3C商品等，這也反扣到我們的讀者群，以25歲以上為主，是比較年輕但是有消費力的族群。」

她表示，LINE WEBTOON過去也曾與不同品牌進行異業合作，如蝦皮購物、momo購物網、Netflix、愛奇藝、LINE TV等皆為合作伙伴。

今年6月，LINE WEBTOON也與飲料業者萬波合作，授權《柔美的細胞小將》漫畫角色做深度合作，不只有IP印製於飲料杯，「也有兩家門店進行空間裝置，這是我們第一次成功授權IP在韓國以外做異業合作，」王嘉綺說。

影視化的經典案例是《與神同行》。其原著是韓國漫畫，進而拍攝電影，進入國際市場，2017年《與神同行》在台上映後，拉動原著漫畫在台人氣，連帶增加LINE WEBTOON在台曝光度，以及推動條漫風潮。這樣的成功模式，現在複製到台灣原創作品。

例如《宅男打籃球》《黑盒子》兩部作品，就預計在這兩年內與影視公司合作，翻拍成劇集；《北投女巫》則正積極與合作廠商洽談IP的商品授權。

接軌海外商機方面，崔準榮指出，台灣作品很有潛力，不僅在國內市場表現亮眼，於海外市場表現也不遜色，如去年9月剛上線的《我的室友帥哥學長》，雖題材類型較小眾，「但台灣作家非常擅長描述角色心裡的微妙變化，與其他國家創作者不同。」

孕育在地漫畫家〉參與平台分潤，穩定收益

載具帶動的閱讀習慣下，網路條漫愈來愈符合主流手機閱讀型態與內容，除了吸引更多讀者加入外，在各家網漫平台持續努力下，行銷與分潤模式也讓創作者能得到更多收益，帶動條漫經濟的正向發展。

《宅男打籃球》作者洪元建在成為全職創作者前，經營一間平面設計工作室，但兩邊兼顧的生活，時常讓他喘不過氣，「很慶幸網路條漫興起，收益穩定，讓我不再半調子。」

《黑盒子》作者廖軒毅，賣過服飾、當過夜店公關、也在設計公司上過班，但心裡始終不曾忘記想當漫畫家的夢想，在一次機緣下，參加了網路平台漫畫新秀賽獲獎，正式展開連載。他坦言，當初若沒有條漫平台的出現，自己可能不會成為漫畫家，「因為我在連載之後才發現自己好像可以畫漫畫。」

當一格格的小畫格被放到手機上，條漫擺脫過去紙漫僵化的實體限制，不僅以全新的閱讀體驗挑戰讀者對漫畫的認知，更早已脫離過去僅為小眾市場服務的定位。

正如洪元建所說：「條漫就是可以讓想要接觸的人大量接觸。」在這個內容免費、服務收費的時代，條漫平台成功鎖定使用者需求，讓漫畫從塵封的童年回憶，轉變為時下最「潮」的數位體驗。

本文作者：高筱淇

（本文摘自《遠見雜誌9月號435期》）